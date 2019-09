Dwóch chłopców i dziewczynka. W logotypie trzy schematyczne czerwone postacie trzymające się za rękę. Znak graficzny jest prosty. Dwa kolory. Takie właśnie są produkty sygnowane logiem Nowej Szkoły. Mają być solidne, budzące zaufanie, zapadające w pamięć. To logo tłumaczy się na wiele sposobów. Na pierwsze rzut oka to po prostu trójka dzieci trzymających się za ręce. A jednocześnie to trzy poziomy edukacji - maluch, przedszkolak, uczeń. To też pasja, wiedza, bezpieczeństwo. Nauka, rozwój, zabawa. Metafory można mnożyć. Jedno jest w tym znaku najważniejsze dla filozofii Nowej Szkoły - dziecko.

Nowa Szkoła / Materiały prasowe

Nie ma w Polsce i większości krajów świata szkoły, przedszkola czy żłobka, w których nie byłoby choćby jednej rzeczy opatrzonej wizerunkiem trójki dzieci. Ten znak zna każdy dyrektor placówki edukacyjnej oraz czołowi dystrybutorzy materiałów edukacyjnych na świecie. Na targach, konferencjach, spotkaniach nauczycielki witają handlowców jak dobrych znajomych. Spotykają się przecież kilka razy w roku.

TU SIĘ TWORZY PRZESTRZEŃ DLA EDUKACJI

Nowa Szkoła nie jest po prostu firmą produkującą i sprzedającą meble oraz pomoce edukacyjne. Jest liderem na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym, który kompleksowo zajmuje się wyposażeniem szkół, przedszkoli i żłobków. Kompleksowo, gdyż posiada w swoim asortymencie wszystko, co potrzebne jest do funkcjonowania placówki edukacyjnej: od szatni , przez stołówkę , sale żłobkowe, przedszkolne i szkolne, laboratoria przedmiotowe , sale gimnastyczne, gabinety lekarskie. Asortyment stanowią meble , kształtki rehabilitacyjne, pomoce logopedyczne, językowe, przedmiotowe, materiały do integracji sensorycznej, sprzęt sportowy, kąciki zabaw, multimedia, książki, farby, kredki, kleje, plastelina, kolorowy papier. Dyrektor biorąc do ręki katalog Nowej Szkoły jest w stanie wyposażyć swoją szkołę od piwnicy aż po strych.

Nowa Szkoła - od kreacji do wykonania

Pracuje tu zespół pasjonatów - konstruktorów mebli. To w ich głowach powstają najnowsze meblowe kolekcje. Dzięki ich pracy Nowa Szkoła tak szybko reaguje na potrzeby rynku. Wystarczy sygnał od nauczyciela czy dyrektora i mogą powstać indywidualne projekty dostosowane do konkretnej placówki. Zmiana koloru frontów, dodanie półek lub szafek nie stanowią problemu.

W nowoczesnej fabryce zlokalizowanej w podłódzkim Konstantynowie pomysły wprowadzane są w życie.

Niedawno Nowa Szkoła powiększyła również swoje powierzchnie magazynowe. Prawie osiem tysięcy metrów kwadratowych w postaci magazynu wysokiego składowania i dwanaście tysięcy miejsc paletowych musi wystarczyć, by zebrać produkty jadące stąd do klientów w Polsce i poza jej granicami. Sprawę ułatwia dogodna lokalizacja. Z Łodzi, środka Polski i miejsca skrzyżowania autostrad, meble i inne pomoce edukacyjne tak samo sprawnie podróżują do Koszalina, Zabrza, Francji, Maroko czy Chile.

W nowoczesnej fabryce zlokalizowanej w podłódzkim Konstantynowie pomysły wprowadzane są w życie. / Materiały prasowe

Nowa Szkoła to krajowi i międzynarodowi terenowi przedstawiciele handlowi oraz rozbudowane działy obsługi klienta, zamówień publicznych i zakupów. Wszyscy doświadczeni w prawie edukacyjnym, doskonale zorientowani o możliwościach pozyskania grantów czy dofinansowań, śledzący programy unijne, ministerialne czy regionalne. Profesjonalnie przygotowani by doradzić w każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sprawie. W Nowej Szkole nie ma rzeczy niemożliwych.

Co roku do kontrahentów i partnerów handlowych trafia średnio 11 rodzajów Katalogów Produktowych, w których zamknięta jest esencja edukacji. Katalogi ułożone są pod konkretne wymagania. Oddzielne dla żłobków, przedszkoli , szkół podstawowych i średnich oraz rynek eksportowy. Ponadto katalogi projektowe: Maluch+ , Subwencja Oświatowa , Posiłek w domu i szkole, Plastyka , Specjalne Potrzeby Edukacyjne czy Meble. Sam proces ich składania, publikacji oraz dystrybucji to ogromne przedsięwzięcie zarówno merytoryczne jak i logistyczne.

Selekcja takiej ilości produktów to olbrzymie przedsięwzięcie, w które zaangażowany jest cały sztab ludzi. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie edukacji, bo jak na tę branżę przystało nie przestajemy się uczyć - mówi Magdalena Wronka, dyrektor rozwoju w Nowej Szkole. Każdy nasz pomysł konsultujemy z ekspertami, specjalistami z dziedziny edukacji. Mamy doskonałe kontakty z centrami doskonalenia nauczycieli, co pozwala dostosować nasz asortyment do aktualnej podstawy programowej. Kiedy tworzymy katalog produktów, kiedy krystalizują się nasze pomysły nie wahamy się pytać. Wielokrotnie zmienialiśmy dobór prezentowanego portfolio korzystając ze wskazówek tych, którzy są najbliżej dzieci, naszych najważniejszych klientów - dodaje

Produkty testowane przez dzieci

Największy sekret? Prawie wszystkie produkty z oferty Nowej Szkoły testowane są przez dzieci. Zabawki , meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkół są prezentowane w katalogach przez dzieci pracowników. Kierujemy swoją uwagę tam, gdzie znajduje się dziecko i po prostu wiemy, co jest im potrzebne - mówią w Nowej Szkole. Maluchy podczas wspólnych zabaw pokazują, co się im podoba, co ewentualnie trzeba poprawić lub jakie stworzyć nowe pomoce dydaktyczne. Dzieci mają różne ciekawe pomysły. Podpowiadają, jaki kształt, kolor czy funkcję powinien mieć dany mebel. Potem tworzymy prototyp i testujemy - zdradza dyrektor handlowy Nowej Szkoły Grzegorz Stanak.

Bo trzeba się dzielić

A skoro już o dzieciach mowa. Pewnego dnia Prezes firmy Nowa Szkoła, Michel Macardier, podczas pobytu z dzieckiem w szpitalu zorientował się, jak skromne jest dotychczasowe wyposażenie izby przyjęć. Oczywistym było, że miejsce, w którym chore dzieci spędzają często długie godziny powinno być nie tylko perfekcyjne pod względem opieki i higieny. Powinno też być wesołe i kolorowe. Dlatego ufundował Uniwersyteckiemu Centrum Pediatrii w Łodzi kącik zabaw dla dzieci . To był początek akcji "Zbudujmy dzieciom lepszy świat".

W tym roku wraz Nowa Szkoła dostarczyła wyposażenie dla sal rekreacji w szpitalach w Gdańsku, Olsztynie, Parczewie i Krakowie w ramach akcji RMF FM Zbudujmy dzieciom lepszy świat. Znalazły się tam stoliki, kolorowe, wygodne krzesełka i miękkie kanapy, a także zabawki i wyposażenie edukacyjne. Wszystko po to, by leczące się dzieci nie musiały spędzać czasu wyłącznie w szpitalnej sali i mogły na chwilę zapomnieć o swoich problemach ze zdrowiem.

Zaangażowanie i pełen profesjonalizm - to są klucze do sukcesu. / Materiały prasowe

To zresztą nie pierwsza taka współpraca z RMF. Nowa Szkoła po raz trzeci uczestniczy w akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM , której celem jest zmiana jakości nauki w najbardziej potrzebujących wsparcia szkołach. Dzięki tej współpracy w pięciu wybranych placówkach powstaną pracownie szkolne wyposażone na najwyższym poziomie.

Cieszymy się, że to właśnie nasze meble trafią do wybranych przez organizatora szkół i będą wspierać dzieci w rozwoju - mówi Grzegorz Stanak. Czemu to robimy? Bo dobrem należy się dzielić. I wtedy ono wraca. Nasze meble tworzą nową, bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń. W klasach dzieci mają zdobywać nie tylko wiedzę, ale też czuć się dobrze, swobodnie i bezpiecznie - wyjaśnia. Tworzenie mebli traktujemy jako misję.

WIEDZA, PASJA, TRADYCJA

Kiedy prawie trzydzieści lat temu Nowa Szkoła wchodziła na rynek edukacyjny pierwszym klientem, było Przedszkole Miejskie nr 26 w Łodzi. Kupiona została szafka z serii Klasycznej , która wciąż pozostaje bazową kolekcją nowoszkolnych mebli. Niedawno handlowcy znów pojawili się w tym przedszkolu i odkryli, że kupiona ponad ćwierć wieku temu szafka wciąż tam jest. A co najważniejsze jest w doskonałej formie i nadal służy dzieciom. Ta historia musiała skończyć się sprezentowaniem przedszkolakom nowej wersji tego mebla. Tak buduje się tradycja.

Zaangażowanie i pełen profesjonalizm - to są klucze do sukcesu. Ale tak naprawdę trzeba kochać, to co się robi i zawsze w to wierzyć. Nothing is impossible. Sky is the limit. I to jest właśnie recepta na sukces Nowej Szkoły.

>>> NOWA SZKOŁA NA FACEBOOKU



>>> NOWA SZKOŁA NA INSTAGRAMIE