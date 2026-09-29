Najtrudniejsze kierunki studiów. Te wybory wymagają lat intensywnej pracy

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Medycyna, prawo, farmacja, architektura i informatyka należą do kierunków, które uchodzą za jedne z najbardziej wymagających. O ich trudności decydują nie tylko obszerne programy nauczania, ale też konieczność łączenia teorii z praktyką oraz duża odpowiedzialność zawodowa.

Medycyna: sześć lat nauki i nieustanne kształcenie

Studia na kierunku lekarskim trwają sześć lat. Program obejmuje m.in. naukę anatomii, fizjologii, biochemii, farmakologii oraz wielu dziedzin medycyny klinicznej. Po ukończeniu studiów absolwenci odbywają staż podyplomowy i przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Wymagający jest zarówno ogrom materiału do opanowania, jak i praktyczna część nauki. Praca lekarza wiąże się ponadto z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów.

Według danych portalu Indeed lekarz rodzinny może liczyć na zarobki na poziomie blisko 17 tys. zł brutto miesięcznie, ginekolog - ponad 21 tys. zł brutto.

Prawo wymaga znajomości przepisów i ich interpretacji

Studia prawnicze to nie tylko nauka licznych ustaw, kodeksów i procedur. Kluczowe znaczenie ma również umiejętność interpretowania przepisów, logicznego argumentowania oraz analizowania konkretnych stanów faktycznych.

Samo ukończenie pięcioletnich studiów nie zawsze wystarcza, by wykonywać wybrane zawody prawnicze. Dla osób planujących pracę m.in. jako adwokat, radca prawny, notariusz czy sędzia konieczne są dalsze etapy kształcenia, w tym aplikacje zawodowe, z których najdłuższa trwa aż 3 lata.

Zarobki absolwenta studiów prawniczych w pierwszym roku po ukończeniu dyplomu wahają się między 7 i 8 tys. zł brutto.

Najpopularniejsze kierunki studiów. Nawet 22 osoby na jedno miejsce Jakie kierunki cieszą się największą popularnością w Polsce? Okazuje się, że najwięcej zgłoszeń zebrały kierunki, które od lat są niezmiennie pożądane. Sprawdzamy, gdzie najczęściej aplikowano oraz na jakie kierunki toczyła się najtrudniejsza…

Farmacja: nauki ścisłe i odpowiedzialność za leki

Farmacja łączy zagadnienia z chemii, biologii, medycyny i technologii wytwarzania leków. Studenci poznają właściwości substancji czynnych, zasady przygotowywania preparatów oraz ich wpływ na organizm człowieka.

To kierunek wymagający dokładności i systematyczności. W przyszłej pracy farmaceuci odpowiadają m.in. za prawidłowe wydawanie produktów leczniczych oraz udzielanie pacjentom informacji dotyczących ich stosowania.

Po ukończeniu studiów farmaceuta ma obowiązek odbyć 6-miesięczny staż w aptece. Średnie zarobki farmaceuty w Polsce przekraczają 7 tys. zł brutto.

Architektura: połączenie wiedzy technicznej i kreatywności

Architektura wymaga jednoczesnego rozwijania umiejętności artystycznych, technicznych i organizacyjnych. Studenci pracują nad projektami budynków oraz przestrzeni, ucząc się przy tym zasad konstrukcji, urbanistyki, historii architektury i przepisów budowlanych.

Dużym obciążeniem są projekty realizowane w określonych terminach. Praca nad nimi często wymaga wielu godzin przygotowań, konsultacji i wprowadzania poprawek.

Również samo przygotowanie na studia wymaga dużej pracy. Średnie zarobki architekta po ukończonych studiach, zgodnie z danymi Indeed, wynoszą ponad 11 tys. zł brutto miesięcznie.

Informatyka i stale zmieniające się technologie

Informatyka jest kierunkiem opartym na matematyce, logice oraz nauce programowania. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą m.in. algorytmów, baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i tworzenia oprogramowania.

Trudność tego kierunku wynika także z dynamicznego rozwoju technologii. Osoby pracujące w branży IT muszą regularnie aktualizować kompetencje i poznawać nowe narzędzia.

Średnie miesięczne zarobki informatyka w Polsce, to ponad 7400 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że realna pensja będzie uzależniona od kwalifikacji i poziomu wyspecjalizowania w określonych dziedzinach technologii informatycznych.

Aż 83 tys. zł za czesne. Oto najdroższe kierunki studiów w nadchodzącym roku akademickim Medycyna i stomatologia należą do najdroższych płatnych studiów w Polsce. Cały koszt czesnego to ponad 400 tys. zł za wszystkie lata. Do tego trzeba doliczyć koszty utrzymania dla studentów z innych miast. W tym roku trzeba się szykować na jeszcze…

Trudny kierunek nie musi być złym wyborem

Wysoki poziom wymagań nie powinien być jedynym kryterium przy wyborze studiów. Znaczenie mają przede wszystkim zainteresowania, predyspozycje oraz gotowość do systematycznej nauki. Kierunki uznawane za najtrudniejsze mogą otwierać drogę do zawodów wymagających wysokich kwalifikacji, ale potrzebnych i dobrze opłacanych na rynku pracy.

Co istotne, absolwenci wyżej wymienionych kierunków, choć muszą zmierzyć się z określonymi wymaganiami w trakcie trwania studiów, stanowią niewielki odsetek bezrobotnych na rynku pracy. Ukończenie trudniejszych (w teorii) studiów wiąże się więc ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem błyskawicznego rozpoczęcia kariery.