Najpierw ratowali życie turysty, potem zdobyli Rysy. Studenci medycyny bohaterami

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Dwóch studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykazało się nie tylko wiedzą i odwagą, ale także niezwykłą determinacją. Najpierw uratowali życie turyście w Tatrach, a potem… zdobyli Rysy. Ich historia poruszyła całą Polskę, a uczelnia już szykuje dla nich wyjątkową niespodziankę.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na szlaku prowadzących na Rysy. Turysta spadł z wysokości około 20 metrów, doznając poważnych obrażeń głowy. Jak relacjonował świadek, mężczyzna zatrzymał się tuż nad przepaścią, a jego życie zawisło na włosku.

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Bohaterska akcja młodych medyków

Na miejscu wypadku pojawili się dwaj studenci medycyny ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Bez chwili wahania ruszyli z pomocą poszkodowanemu, udzielając mu pierwszej pomocy i pozostając przy nim aż do przylotu śmigłowca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ich profesjonalizm i opanowanie zostały docenione przez ratowników.

Poszukiwania bohaterów w sieci

Po zakończonej akcji ratunkowej młodzi medycy nie zawrócili ze szlaku – postanowili zdobyć Rysy, najwyższy szczyt Polski. Ich postawa nie przeszła bez echa. Świadek wypadku, poruszony ich zachowaniem, zwrócił się do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości studentów. Uczelnia opublikowała apel w mediach społecznościowych, który błyskawicznie stał się wiralem.

Internauci na tropie, uczelnia szykuje niespodziankę

Dzięki zaangażowaniu internautów udało się szybko zidentyfikować bohaterów tej historii – to Michał Kula, student 5. roku, oraz Bartosz Antonik z 3. roku Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Jak podkreślają sami studenci, działali pod wpływem impulsu, nie zastanawiając się ani chwili nad tym, czy pomóc.

Śląski Uniwersytet Medyczny już zapowiedział, że przygotowuje dla nich specjalną niespodziankę. Rzeczniczka uczelni, Agata Pustułka, potwierdziła, że kontakt ze studentami został nawiązany, a cała społeczność akademicka jest z nich dumna.

Fala pozytywnych komentarzy

Historia Michała i Bartosza wywołała lawinę pozytywnych komentarzy w sieci. Internauci nie szczędzą gratulacji i podziękowań, podkreślając, że takie postawy przywracają wiarę w ludzi.

„W tym świecie pełnym znieczulicy – znajdą się czasem ludzie, którzy przywracają wiarę w człowieka” – napisał jeden z użytkowników.