Pasują do T-shirtów, koszulek polo, a nawet koszul w kratę. Modne spodnie męskie na co dzień łączą komfort z dobrym stylem. Jakie modele będą najlepszą podstawą codziennych stylizacji? Oto cztery fasony, które królują w trendach.

/ Materiały prasowe

Spodnie chinosy męskie - jak nosić ten fason?

Jeśli szukamy złotego środka pomiędzy jeansami a spodniami w kant, dobrym wyborem będą chinosy. Te męskie spodnie stały się synonimem stylu smart casual, czyli swobodnej elegancji. Dzięki temu z powodzeniem możemy założyć je do biura, o ile nie obowiązuje nas biznesowy dress code, ale też na weekend z rodziną w mieście czy wieczorne wyjście z przyjaciółmi.

Co to za fason? Spodnie męskie chinosy mają krój z prostą nogawką i skośnymi kieszeniami po bokach. Zwykle są wykonane z dobrej jakości bawełny, dzięki czemu rewelacyjnie sprawdzają się o każdej porze roku. Na chłodniejsze miesiące najlepiej wybrać te w stonowanych odcieniach szarości, granatu czy brązu. Będą pasować do koszuli i marynarki w kratę, do golfu czy cienkiego, bawełnianego swetra w serek. Latem świetnie nosi się z kolei jasne spodnie chinosy: białe, beżowe czy błękitne. Dobrze współgrają z koszulami z lnu, koszulkami polo czy zwykłymi T-shirtami oraz z niemal każdym letnim obuwiem: od skórzanych sandałów po zamszowe mokasyny.



Męskie spodnie cargo - co to za model i do czego pasuje?

/ Materiały prasowe

Do łask wracają też spodnie męskie cargo, czyli popularne bojówki. Jeszcze do niedawna noszone głównie podczas weekendowych wypadów w plener, dziś dominują w modzie ulicznej. Najmodniejsze mają duże kieszenie po bokach oraz uniwersalny kolor. Dobrym wyborem będą beżowe, granatowe, czarne czy w zieleni khaki. Z czym je nosić? Do takich męskich spodni na co dzień, najlepiej wybierać sportowe buty. Strzałem w dziesiątkę będą wysokie trampki za kostkę lub sneakersy. W chłodniejszych miesiącach egzamin zdadzą z kolei skórzane trapery.

Spodnie męskie bojówki wbrew pozorom pasują nie tylko do T-shirtów czy bluz z kapturem. Ciekawie mogą wyglądać też w towarzystwie gładkiego swetra, a nawet casualowej koszuli.



Klasyczne jeansy - męskie spodnie na co dzień i nie tylko

/ Materiały prasowe

W męskiej garderobie zdecydowanie nie może zabraknąć również idealnie dopasowanych jeansów. Do wyboru mamy różne fasony:

· Skinny jeans - czyli popularne rurki,

· Regular/straight - czyli jeansy z prostymi nogawkami,

· Loose - czyli spodnie z denimu o luźniejszym kroju.

Fason warto dopasować nie tylko do sylwetki, ale też do swojego stylu. Do koszul i marynarek lepiej pasować będą jeansowe rurki lub spodnie z prostymi nogawkami. Do bluz z kapturem czy oversize’owych T-shirtów idealne będą z kolei luźniejsze jeansy, w błękitnym kolorze. Jedno jest pewne: niezależnie od tego, jaki styl preferujesz, ten rodzaj spodni męskich na co dzień to nieodłączny element garderoby.



Spodnie joggery męskie - jak je nosić na co dzień?

W trendach od wielu sezonów dominują też sportowe spodnie męskie, które coraz częściej nosimy nie tylko na siłownię. Mowa o klasycznych joggerach, czyli spodniach ze zwężaną ku dołowi nogawką ze ściągaczem przy kostce. Ten model spodni może być wykonany nie tylko z bawełny dresowej, ale też z jeansu czy lnu. Jeśli lubisz sportowe stylizacje, nie może go zabraknąć w twojej szafie. Pasuje do bluz i koszulek, do kurtki bomberki czy klasycznej puchówki, ale też do trencza czy kurtki koszulowej w kratkę. Spodnie joggery pozwolą stworzyć wiele oryginalnych i, co najważniejsze, wygodnych stylizacji męskich na co dzień o każdej porze roku.