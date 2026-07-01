Najlepiej płatne zawody w Polsce są nie tylko w IT. Pensje sięgają 29 tys. zł

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Najlepiej płatne zawody w Polsce to wciąż przede wszystkim stanowiska związane z nowymi technologiami. Z najnowszego raportu płacowego Sedlak&Sedlak, do którego dotarł „Puls Bizensu”, wynika jednak, że o wysokości wynagrodzenia coraz częściej decydują nie tylko branża, ale przede wszystkim poziom specjalizacji i odpowiedzialność. Awans z eksperta na starszego eksperta oznacza średnio aż 86-procentowy wzrost całkowitego wynagrodzenia. Sprawdzamy, kto zarabia najwięcej i ile wynoszą pensje ekspertów.

Rynek pracy coraz mocniej premiuje osoby posiadające unikalne kompetencje i odpowiadające za strategiczne obszary działalności przedsiębiorstw. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu płacowego firmy Sedlak&Sedlak, przygotowanego na podstawie danych z 1306 przedsiębiorstw, które przekazały informacje o wynagrodzeniach ponad 408 tys. pracowników zatrudnionych na 1264 stanowiskach.

Awans na starszego eksperta oznacza ogromny wzrost wynagrodzenia

Największy skok płac odnotowano między stanowiskiem eksperta (SE) a starszego eksperta (SSE). Z raportu wynika, że całkowite wynagrodzenie rośnie średnio aż o 86 proc. To najwyższy wzrost spośród wszystkich analizowanych poziomów stanowisk.

Autorzy raportu podkreślają, że jest to wyraźny sygnał, iż pracodawcy coraz wyżej wyceniają specjalistyczną wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz odpowiedzialność za kluczowe procesy biznesowe.

Rosną również różnice między wynagrodzeniami pracowników na kolejnych etapach kariery. Mediana całkowitego wynagrodzenia zwiększa się z 7180 zł brutto na stanowisku młodszego specjalisty do 25 700 zł brutto wśród starszych ekspertów. Oznacza to, że doświadczeni eksperci zarabiają już ponad trzykrotnie więcej niż osoby rozpoczynające karierę zawodową.

Jeszcze wyższe wynagrodzenia osiągają osoby współpracujące z firmami w modelu B2B. W tym przypadku mediana miesięcznych zarobków wynosi od 9437 zł do 29 139 zł.

"Nawet 29 tys. zł miesięcznie". Jakie zawody są najlepiej płatne? Czas: 15:05

Najlepiej płatne zawody. IT nadal nie ma sobie równych

Ranking najlepiej opłacanych stanowisk zdominowali specjaliści z branży nowych technologii. Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze otrzymuje architekt systemowy (SSE), którego miesięczna pensja wynosi 29 tys. zł brutto.

W czołówce znalazły się także:

specjalista ds. bezpieczeństwa IT (SSE) – 28 069 zł brutto ,

, konsultant SAP (SSE) – 28 000 zł brutto ,

, programista embedded (SSE) – 27 500 zł brutto ,

, programista back-end (SE) – 27 129 zł brutto ,

, inżynier cloud (SE) – 26 500 zł brutto ,

, product owner (SSE) – 25 750 zł brutto.

To stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji technicznych, wieloletniego doświadczenia oraz odpowiedzialności za rozwój strategicznych projektów i systemów informatycznych.

Wysokie zarobki nie tylko w branży IT

Raport pokazuje jednak, że wysokie wynagrodzenia nie są zarezerwowane wyłącznie dla informatyków. Coraz lepiej wynagradzani są także eksperci z innych branż.

Przykładem jest radca prawny na poziomie starszego eksperta (SSE), którego wynagrodzenie wynosi około 25 100 zł brutto miesięcznie.

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że firmy coraz częściej wynagradzają przede wszystkim osoby mające realny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Liczy się nie tylko doświadczenie, ale także poziom specjalizacji, odpowiedzialność biznesowa oraz zdolność wspierania najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie.

Ile zarabiają doświadczeni pracownicy?

Raport pozwala również porównać wynagrodzenia ekspertów z pensjami innych grup zawodowych. Mediana wynagrodzeń brutto wynosi:

5800 zł – doświadczony pracownik fizyczny,

– doświadczony pracownik fizyczny, 6927 zł – doświadczony pracownik techniczny,

– doświadczony pracownik techniczny, 7927 zł – doświadczony specjalista.

Pokazuje to, jak duża różnica dzieli wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania operacyjne od zarobków ekspertów odpowiadających za strategiczne decyzje i rozwój przedsiębiorstw.

Raport Sedlak&Sedlak: doświadczenie i kompetencje są dziś najcenniejsze

Wnioski z raportu są jednoznaczne – rynek pracy coraz mocniej premiuje osoby posiadające rzadkie kompetencje oraz specjalistyczną wiedzę. Wraz z rozwojem kariery zawodowej rośnie znaczenie odpowiedzialności biznesowej i wpływu na funkcjonowanie organizacji, a to przekłada się na znacznie wyższe wynagrodzenia.

Największe szanse na najwyższe zarobki mają obecnie eksperci z branży nowych technologii, jednak coraz więcej stanowisk spoza IT pokazuje, że wysokie kompetencje i strategiczna rola w firmie mogą zapewnić bardzo atrakcyjne wynagrodzenie niezależnie od sektora gospodarki.