Nagły zwrot w sprawie sędziego Patyry. Prezydent podjął decyzję

RMF24

We wtorek, 28 lipca, prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Informację przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Tego samego dnia głowa państwa wręczy powołania nowym sędziom Sądu Najwyższego oraz asesorom sądów rejonowych i administracyjnych.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że uroczystość ślubowania prof. Sławomira Patyry odbędzie się 28 lipca. Prezydent Karol Nawrocki działa w tej sprawie na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego dnia prezydent wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Ponadto planowane jest powołanie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. Informację Bogucki przekazał za pośrednictwem platformy X.

Prof. Patyra zastąpi sędziego Zielonackiego

W czerwcu Sejm wybrał prof. Sławomira Patyrę na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, któremu kończyła się dziewięcioletnia kadencja w Trybunale Konstytucyjnym. Na początku lipca Patyra zwrócił się do prezydenta z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania, podkreślając gotowość do objęcia stanowiska. Według doniesień medialnych, ponowił on swoją prośbę w ostatnich dniach.

Przed tygodniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o skierowaniu do prezydenta pisma z apelem o niezwłoczne umożliwienie prof. Patyrze objęcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.