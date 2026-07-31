Nadciąga piekielny żar. Ostrzeżenia IMGW dla większości kraju

Polska znalazła się pod wpływem gorącego powietrza, które przyniosło rekordowe temperatury. IMGW ostrzega - słupki rtęci mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza, zwłaszcza na południowym wschodzie i południowym zachodzie kraju.
Gdzie obowiązują alerty?
Ostrzeżenie I stopnia wydano dla północnej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz północy Podlasia. Tam w piątek, w godzinach 12:00-20:00, temperatura wzrośnie do 30-32 stopni Celsjusza.
Ostrzeżenie II stopnia dotyczy województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, południa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz północnej części lubuskiego. W tych regionach w piątek prognozowane są temperatury od 33 do 36 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują do godziny 20:00 w piątek.
Ostrzeżenie III stopnia – najwyższy poziom alertu – wydano dla województw: lubelskiego, świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Na zachodzie alert potrwa do piątku do godziny 20:00, a na wschodzie nawet do soboty do godziny 20:00. W tych regionach temperatura może sięgnąć od 31 do 36 stopni Celsjusza.
Co oznaczają alerty pogodowe?
Ostrzeżenia I i II stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
Ostrzeżenie III stopnia to już najwyższy poziom zagrożenia – przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do bardzo dużych szkód, a nawet katastrof.