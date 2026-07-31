Nadciąga piekielny żar. Ostrzeżenia IMGW dla większości kraju

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed falą upałów, która obejmie niemal cały kraj. Miejscami temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza.

Polska znalazła się pod wpływem gorącego powietrza, które przyniosło rekordowe temperatury. IMGW ostrzega - słupki rtęci mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza, zwłaszcza na południowym wschodzie i południowym zachodzie kraju.

Gdzie obowiązują alerty?

Ostrzeżenie I stopnia wydano dla północnej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz północy Podlasia. Tam w piątek, w godzinach 12:00-20:00, temperatura wzrośnie do 30-32 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenie II stopnia dotyczy województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, południa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz północnej części lubuskiego. W tych regionach w piątek prognozowane są temperatury od 33 do 36 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują do godziny 20:00 w piątek.

Ostrzeżenie III stopnia – najwyższy poziom alertu – wydano dla województw: lubelskiego, świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Na zachodzie alert potrwa do piątku do godziny 20:00, a na wschodzie nawet do soboty do godziny 20:00. W tych regionach temperatura może sięgnąć od 31 do 36 stopni Celsjusza.

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Co oznaczają alerty pogodowe?

Ostrzeżenia I i II stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenie III stopnia to już najwyższy poziom zagrożenia – przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do bardzo dużych szkód, a nawet katastrof.