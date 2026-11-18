RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Wyraźne ochłodzenie, mróz i opady śniegu - jak wynika z prognozy IMGW, przyszły tydzień przyniesie pierwszy mocniejszy powiew zimy. Zmiany odczujemy już w weekend, kiedy temperatura zacznie spadać, a deszcz miejscami przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. W kolejnych dniach termometry pokażą minusowe temperatury, a nocami pojawi się nawet kilkustopniowy mróz.

Zacznie się w weekend. Temperatura pójdzie mocno w dół

Pierwsze wyraźne oznaki nadchodzącej zimy odczujemy już w najbliższy weekend. Jak wynika z prognozy IMGW, czeka nas stopniowe ochłodzenie. W sobotę i niedzielę opady deszczu będą coraz częściej przechodzić w deszcz ze śniegiem, a miejscami, szczególnie na terenach podgórskich, w śnieg.

W ciągu dnia nie będzie jeszcze bardzo zimno, ale wyraźnie chłodniej niż w poprzednich dniach. Temperatury maksymalne wyniosą przeważnie od 3 do 7 st. C, na Podhalu od 0 do 2 st. C. Nocami w wielu regionach pojawią się przymrozki.

To jednak dopiero początek zmian: prognozy wskazują, że w przyszłym tygodniu zimno zacznie coraz mocniej dawać się we znaki.

Przyszły tydzień pod znakiem mrozu. W nocy nawet -10 st. C

W przyszłym tygodniu czeka nas wyraźne ochłodzenie - wynika z najnowszych map IMGW.

W poniedziałek 23 listopada maksymalne temperatury wyniosą przeważnie od 1 do 4 st. C. We wtorek będzie podobnie, choć w górach mróz może sięgnąć nawet -6 st. C. W środę termometry pokażą od 0 do 5 st. C, a w czwartek i piątek miejscami temperatura maksymalna nie przekroczy zera.

Najzimniej będzie w nocy i nad ranem. Na przeważającym obszarze kraju możliwe są kilkustopniowe przymrozki, a w rejonach górskich temperatura może spadać nawet do około -10 st. C.

Temperatura w dzień będzie bliska 0 st. C, fot. IMGW / materiały udostępnione

W przyszłym tygodniu w nocy temperatura może spaść nawet do -10 st. C w górach, fot. IMGW / materiały udostępnione

Deszcz przejdzie w śnieg. Krajobraz się zabieli

Niskie temperatury oznaczają również zmianę charakteru opadów. W przyszłym tygodniu śnieg może padać nie tylko w górach, ale również w innych regionach Polski.

Warto przygotować się na znacznie trudniejsze warunki pogodowe, zwłaszcza rano i wieczorem, gdy ujemne temperatury będą sprzyjać oblodzeniu dróg i chodników. Uwaga kierowcy - najwyższy czas na zmianę opon na zimowe. Optymalny czas na wymianę to moment, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 7 st. C. Nowoczesne samochody wyposażone są w zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, takie jak ABS czy ESP. Warto jednak pamiętać, że ich skuteczność w dużej mierze zależy od przyczepności, którą zapewniają odpowiednie opony.