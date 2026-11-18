Zacznie się w weekend. Temperatura pójdzie mocno w dół
Pierwsze wyraźne oznaki nadchodzącej zimy odczujemy już w najbliższy weekend. Jak wynika z prognozy IMGW, czeka nas stopniowe ochłodzenie. W sobotę i niedzielę opady deszczu będą coraz częściej przechodzić w deszcz ze śniegiem, a miejscami, szczególnie na terenach podgórskich, w śnieg.
W ciągu dnia nie będzie jeszcze bardzo zimno, ale wyraźnie chłodniej niż w poprzednich dniach. Temperatury maksymalne wyniosą przeważnie od 3 do 7 st. C, na Podhalu od 0 do 2 st. C. Nocami w wielu regionach pojawią się przymrozki.
To jednak dopiero początek zmian: prognozy wskazują, że w przyszłym tygodniu zimno zacznie coraz mocniej dawać się we znaki.
Przyszły tydzień pod znakiem mrozu. W nocy nawet -10 st. C
W przyszłym tygodniu czeka nas wyraźne ochłodzenie - wynika z najnowszych map IMGW.
W poniedziałek 23 listopada maksymalne temperatury wyniosą przeważnie od 1 do 4 st. C. We wtorek będzie podobnie, choć w górach mróz może sięgnąć nawet -6 st. C. W środę termometry pokażą od 0 do 5 st. C, a w czwartek i piątek miejscami temperatura maksymalna nie przekroczy zera.
Najzimniej będzie w nocy i nad ranem. Na przeważającym obszarze kraju możliwe są kilkustopniowe przymrozki, a w rejonach górskich temperatura może spadać nawet do około -10 st. C.
Deszcz przejdzie w śnieg. Krajobraz się zabieli
Niskie temperatury oznaczają również zmianę charakteru opadów. W przyszłym tygodniu śnieg może padać nie tylko w górach, ale również w innych regionach Polski.
Warto przygotować się na znacznie trudniejsze warunki pogodowe, zwłaszcza rano i wieczorem, gdy ujemne temperatury będą sprzyjać oblodzeniu dróg i chodników. Uwaga kierowcy - najwyższy czas na zmianę opon na zimowe. Optymalny czas na wymianę to moment, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 7 st. C. Nowoczesne samochody wyposażone są w zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, takie jak ABS czy ESP. Warto jednak pamiętać, że ich skuteczność w dużej mierze zależy od przyczepności, którą zapewniają odpowiednie opony.