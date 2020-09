W siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej trwa spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą. Politycy zapewne kontynuują rozmowy ma temat szczegółów nowej umowy koalicyjnej.

Mateusz Morawiecki / PAP/Radek Pietruszka /

Nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy ma zostać podpisana w sobotę w południe - wynika z nieoficjalnych źródeł PAP zbliżonych do kierownictwa PiS. Według rozmówcy PAP planowane jest wspólne oświadczenie liderów: PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia.

Podczas czwartkowego spotkania kierownictwa partii rządzącej politycy PiS zatwierdzili ustalenia podjęte w wyniku negocjacji między liderami ugrupowań Zjednoczonej Prawica: Jarosławem Kaczyńskim, Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem.



W środę - w nieoficjalnych rozmowach z naszym dziennikarzem Patrykiem Michalskim - politycy Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina mówili, że "rośnie presja na Jarosława Kaczyńskiego, by wszedł do rządu w roli wicepremiera". Źródło PAP zbliżone do rządu potwierdziło w czwartek po północy, że w efekcie negocjacji "Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu". Jeden z polityków PiS poinformował po czwartkowym spotkaniu kierownictwa partii o ustaleniu, że prezes PiS będzie kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.



Ponadto efektem toczonych w minionych dniach negocjacji, ma być objęcie po jednej tece ministerialnej przez przedstawicieli Porozumienia i Solidarnej Polski.



Po podpisaniu nowej umowy koalicyjnej dojdzie także do rekonstrukcji rządu. Według deklaracji polityków PiS liczba ministerstw ma zostać znacząco zmniejszona, a część z nich zostanie połączona.