Służby ratownicze szukają na mazurskim jeziorze Dargin 18-letniego obywatela Szkocji, który pływał jachtem z grupą znajomych - podała policja. Według świadków, nastolatek zszedł z pokładu do wody z dala od brzegu i prawdopodobnie utonął.

Jezioro Dargin / Jerzy Ochoński / PAP

Po południu służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że na jeziorze Dargin doszło prawdopodobnie do utonięcia młodego mężczyzny.

Ustalono, że jachtem pływała grupa znajomych. Część załogi weszła z pokładu do wody, żeby popływać. Jeden z nich w pewnym momencie zaczął tonąć i zniknął pod wodą. Pozostali próbowali udzielić mu pomocy, ale nie udało się. Dlatego zawiadomili służby - powiedziała asp. Agnieszka Filipska z policji w Węgorzewie.



Według niej, do zdarzenia doszło z dala od brzegu, a zaginiony to 18-letni obywatel Szkocji.



W akcji ratunkowej prowadzonej na jeziorze Dargin w okolicach Pieczarek uczestniczy łódź ratownicza i karetka wodna Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dwie jednostki straży pożarnej i policja.