Myślisz, że trufle są tylko we Francji? „Czarne złoto” rośnie też w polskich lasach

Tajemnica ukryta 20 cm pod ziemią. Dlaczego trufle są tak wyjątkowe?
Trufle to grzyby, które od tysięcy lat rozpalają wyobraźnię ludzi. Ich wyjątkowość polega nie tylko na niezwykłym aromacie i smaku, ale również na tajemniczym sposobie życia. W przeciwieństwie do większości grzybów, trufle rozwijają się pod ziemią, na głębokości od 10 do nawet 20 centymetrów. To właśnie ich aromat i rzadkość sprawiają, że na światowych aukcjach osiągają zawrotne ceny.
W starożytności trufle były opisywane przez wielu pisarzy i poetów, a z biegiem lat stały się bohaterami licznych legend i podań. Dziś stanowią jeden z najbardziej pożądanych składników w kuchni, zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich. Najbardziej cenione są trufle białe i czarne, które naturalnie występują w cieplejszych regionach Europy, takich jak Włochy, Francja czy Hiszpania.
Gdzie rosną trufle w Polsce? Oto „truflowe zagłębia” naszego kraju
Choć trufle kojarzone są przede wszystkim z południową Europą, także w Polsce można je znaleźć. Pierwsze udokumentowane doniesienia o ich występowaniu w naszym kraju pochodzą z połowy XX wieku i dotyczą trufli letniej (Tuber aestivum). Jest to gatunek szczególnie ceniony przez kucharzy, a jego ceny na polskim rynku mogą sięgać nawet 2 tysięcy złotych za kilogram.
Trufle w Polsce najczęściej można znaleźć w kilku regionach. Najbardziej znane stanowiska to Jura Krakowsko-Częstochowska, Bory Tucholskie oraz Niecka Nidziańska. Grzyby te rozwijają się w ścisłej symbiozie z korzeniami drzew liściastych, takich jak dęby, leszczyny czy buki. To właśnie w ich pobliżu najłatwiej natrafić na „czarne diamenty”.
Astronomiczne ceny „czarnego złota”. Nawet 25 tysięcy złotych za kilogram!
Wartość trufli na rynku jest imponująca. W Polsce hurtowe ceny trufli letniej wahają się zazwyczaj od 500 do 1500 zł za kilogram, ale za najlepsze, dojrzałe i nieuszkodzone okazy można zapłacić nawet 2 tysiące złotych.
Jeszcze droższe są trufle czarne, których ceny na rynku europejskim sięgają nawet 2500 euro za kilogram, czyli ponad 10 tysięcy złotych.
Prawdziwym rarytasem i najdroższym grzybem świata pozostaje jednak trufla biała. Jej ceny na zagranicznych rynkach osiągają od 3 do nawet 6 tysięcy euro za kilogram, co w przeliczeniu daje ponad 25 tysięcy złotych. W Polsce dotychczas nie potwierdzono naturalnego występowania tego gatunku.
Zwykły grzybiarz ich nie zauważy. Jak szukać trufli w polskich lasach?
Największym wyzwaniem dla poszukiwaczy trufli jest ich sposób wzrostu. Owocniki tych grzybów ukrywają się głęboko pod ziemią i nie pojawiają się na jej powierzchni, jak większość znanych nam grzybów. Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia znalezienie trufli jest niemal niemożliwe.
Do poszukiwań wykorzystuje się specjalnie szkolone psy, najczęściej rasy lagotto romagnolo, które są w stanie wyczuć charakterystyczny zapach trufli i wskazać miejsce, w którym należy rozpocząć ostrożne wykopywanie grzyba. Aromat trufli staje się szczególnie intensywny po opadach deszczu, co ułatwia zadanie czworonożnym pomocnikom.
Gorączka leśnego złota. Pamiętaj o jednej ważnej zasadzie
Choć trufle nie są jeszcze powszechnie znane w Polsce, ich obecność staje się coraz bardziej doceniana. Dla wielu osób ich poszukiwanie to nie tylko sposób na zarobek, ale także niezwykła przygoda i kontakt z naturą. Warto pamiętać, że zbieranie trufli wymaga nie tylko cierpliwości, ale także poszanowania dla środowiska – każde nieuważne wykopanie grzyba może zniszczyć delikatną grzybnię.