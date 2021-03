Większość Polaków uważa, że odżywia się dobrze. Jaka jest prawda? Niestety, nie jest dobrze. W 2020 roku, w dużym badaniu polsko-norweskim, które objęło 2572 kobiet i 1290 mężczyzn w wieku od 45 do 64 lat, zbadano sposób żywienia się Polaków w czasie 12 miesięcy. Wyniki dają wiele do myślenia*.

Okazało się, że ponad 90% osób spożywało za mało wapnia, ponad 96% osób zbyt mało potasu, prawie 70% ankietowanych nie spożywało wystarczających ilości magnezu, ponad 40% zbyt mało cynku. Takie wyniki są wręcz tragiczne! Ludzie, którzy z racji wieku mają już zwiększone zapotrzebowanie na te minerały zasadowe, żyją z ich ciągłymi niedoborami!

Oznacza to także, że Polakom brakuje minerałów, które są odpowiedzialne za neutralizację kwasów (wapń, magnez, potas) oraz za równowagę kwasowo-zasadową (cynk). Wyniki takie będą także wskazywały na to, że w Polsce przewlekłe zakwaszenie jest wręcz powszechne.

Co dzieje się przy niedoborach minerałów zasadowych?

Jeżeli przeważająca większość Polaków żyje w ciągłym stanie niedoborów wapnia, potasu i magnezu, nie dziwmy się, że występować u nich będą choroby, które są konsekwencją takich braków. Najpopularniejszymi z nich będą: nadciśnienie (potas), osteoporoza (wapń, magnez), zaburzenia pracy układu nerwowego (wapń, magnez, potas), zaburzenia trawienia (wapń), alergie (wapń), osłabienie siły mięśniowej (magnez), poczucie ciągłego zmęczenia (magnez), itp.

Jednakże, minerały zasadowe mają bardzo ważną funkcję odtruwającą. Nasz organizm w procesach metabolicznych (trawienie komórkowe) wytwarza kwasy. Dodatkową porcję kwasów możemy fundować sobie sami np. poprzez nieodpowiednią dietę, stres, palenie papierosów. Wszystkie takie kwasy muszą być neutralizowane. W przeciwnym razie grozi nam zatrucie. Jeżeli w diecie jest odpowiednia ilość minerałów zasadowych, to organizm ma czym neutralizować kwasy. Jeżeli ich nie ma, musi je pobierać z własnych tkanek, głównie z mięśni i kości.

Błędne koło zakwaszenia przewlekłego

Jeżeli większość Polaków żyje w ciągłym niedoborze minerałów zasadowych, to ich organizmy nie mają odpowiedniej ilości składników do neutralizacji kwasów. Jeżeli organizm nie ma odpowiedniej ilości substancji zasadowych z pożywienia, musi neutralizować kwasy pobierając je z zapasów - z tkanek i kości. Stan taki może doprowadzić do wyjałowienia organizmu z minerałów zasadowych. To nie pozostaje bez szkody dla zdrowia i po pewnym czasie zaczyna powodować różne zaburzenia pracy organizmu oraz pogorszenie samopoczucia. Po latach może skutkować poważnymi schorzeniami, np. niedobory wapnia i magnezu objawią się obniżeniem gęstości kości lub osteoporozą, niedobory potasu problemami z ciśnieniem i pracą serca.

Jeżeli w pożywieniu nie ma odpowiedniej ilości minerałów zasadowych, organizm pobiera je m.in. z kości.

Jak sprawdzić, czy masz zakwaszony organizm

Ogólny wgląd możesz mieć poprzez wykonanie poniższego testu. Dla osób, które chcą poważnie podejść do sprawy i sprawdzić stan swojej równowagi kwasowo-zasadowej oraz nasycenia organizmu minerałami, zaproponować można proste badanie - więcej o nim pod testem.

Odpowiedz na pytania i policz punkty.





1. Ile razy dziennie jesz owoce i warzywa:

0 - 2 razy - 2 pkt. / 3 - 4 razy - 1 pkt. / 5 razy - 0 pkt.



2. Często jesz słodycze, ciasta, słodkie płatki?

Tak - 1 pkt. / Nie - 0 pkt.



3. Czy pijesz codziennie alkohol?

Tak - 1 pkt. / Nie - 0 pkt.



4. Czy co dzień pijesz napoje słodzone, colę, kawę, herbatę, soki?

Tak - 1 pkt. / Nie - 0 pkt.



5. Jak często wykonujesz ćwiczenia (wysiłek fizyczny)?

2 razy w tygodniu i więcej - 0 pkt. / do 2 razy w tygodniu - 1 pkt.



6. Ile gram mięsa, wędlin lub sera spożywasz w ciągu dnia:

do 50g - 0 pkt. / 50 - 100g - 1 pkt. / ponad 100g - 2 pkt.



7. Czy regularnie jadasz wieczorami większe posiłki?

Tak - 1 pkt. / Nie - 0 pkt.



8. Czy często ulegasz stresowi?

Tak - 1 pkt. / Nie - 0 pkt.

9. Codziennie pijesz ok. 2 l wody (łagodnych herbat ziołowych)?

Tak - 0 pkt. / Nie -1 pkt.

10. Czy cierpisz na nadwagę lub otyłość?

Tak - 1 pkt. / Nie - 0 pkt.

11. Regularnie zażywasz środki przeciwbólowe?

Tak - 1 pkt. / Nie - 0 pkt.

12. Czy palisz?

Tak - 1 pkt. / Nie - 0 pkt.

Interpretacja ilości punktów

Od 0 do 3: twój styl życia sprzyja równowadze kwasowo-zasadowej. Oby tak dalej!

Od 4 do 9: nie jest źle, ale możesz łatwo pomóc sobie poprzez wprowadzenie zdrowych nawyków. Wprowadź na talerz więcej warzyw oraz owoców i... więcej ruchu.

Od 10 do 14: twój styl życia wyprowadza organizm z równowagi. Ogranicz jedzenie mięsa na rzecz owoców i warzyw. Znajdź czas na ruch i relaks. Pomocna dla równowagi będzie regeneracja flory jelitowej i uzupełnienie diety w cytryniany.

Jak zbadać stan równowagi kwasowo-zasadowej i mineralnej organizmu

Niezależnie od tego, ile punktów wykazał powyższy test, warto sprawdzić stan równowagi kwasowo-zasadowej organizmu za pomocą prostego i dyskretnego badania pH moczu za pomocą Papierków lakmusowych.

Wystarczy zwilżyć moczem pole wskaźnika na papierku. Zależnie od wartości pH, zmienia ono swój kolor, który należy porównać ze skalą kolorów i odczytać wartość pH.

Ważne jest aby pH mierzyć bardzo czułymi papierkami lakmusowymi, które wskazują wartości np. co 0,2 stopnia pH, a nie co 1 stopień.

Jednorazowy pomiar dzienny nie jest wystarczający, a przypadkowe, sporadyczne pomiary wartości pH moczu mogą łatwo wprowadzić w błąd. Dla uzyskania idealnego określenia indywidualnego profilu kwasowo-zasadowego powinno się dokonywać ok. 5-6 pomiarów dziennie przez 3-6 dni. Wyniki należy wpisać do diagramu i narysować krzywą.

W ciągu dnia wartości pH moczu powinny mieścić się w białym polu.



Najlepszym do tego celu jest zestaw Papierki lakmusowe Dr. Jacob's. Zawiera on instrukcję wraz z tabelami i przykładowymi interpretacjami wyników. Dodatkowo dołączone są próbki produktów działających zasadowo. Zestaw może zawierać 33 lub 120 papierków lakmusowych (na 33 lub 120 pomiarów).

Głęboka mineralizacja

Warto wspomóc organizm wysokiej jakości produktem zasadowym. Jeżeli nasz sposób odżywiania pozostawia wiele do życzenia, powinien on być stałym dodatkiem. Jeżeli odżywiamy się dobrze, warto od czasu do czasu zasilić organizm dodatkową porcją minerałów zasadowych.

Bardzo ważnym jest to, aby minerały były w odpowiednich związkach, które nie będą zmieniały pH przewodu pokarmowego. Dlatego nie stosujmy produktów, które zawierają silne zasady, np. sodę oczyszczoną (wodorowęglan sodu) lub inne wodorowęglany.

Najlepiej jest stosować minerały zasadowe ukryte w naturalnych substancjach zwanych cytrynianami: cytrynian potasu, wapnia, magnezu, cynku. Świetnie nadają się do tego produkty z linii "balans" firmy Dr. Jacob's: pH balans (proszek lub tabletki), pH balans Plus, FizjoBalans, MelisaBalans.

Przykładowo: proszek zasadowy pH balans aż w 95% składa się z działających zasadowo naturalnych cytrynianów. Zawiera dużo potasu, wapń i magnez w naturalnych proporcjach. Jest w nim także cynk dla równowagi kwasowo-zasadowej, a także witamina D, która jest niezbędna dla przyswojenia wapnia. Nie zmienia on pH przewodu pokarmowego i jest łatwoprzyswajalny.

Porcja proszku zasadowego pH baland Dr. Jacob's (4,5 g) zawiera taką ilość minerałów zasadowych, jak około 800 g warzyw i owoców (według wartości PRAL). Oznacza to, że jedna porcja może nie tylko zrównoważyć kwasy w typowej dziś "nowoczesnej" diecie, ale także uzupełnić w organizmie poziom minerałów.

Kuracja witalna

Cytryniany są niezbędne w procesie wytwarzania energii w komórkach. Mają także inną ważną cechę - jedna cząsteczka cytrynianu jest w stanie zneutralizować aż trzy cząsteczki kwasu.

Osoby stosujące produkty bogate w cytryniany dosyć szybko widzą różnicę w samopoczuciu oraz ilości energii, a po ok. miesiącu także w stanie skóry, włosów i paznokci - wyznaczników stanu zdrowia oraz mineralizacji organizmu.

Jeżeli chcesz sprawdzić, jak dobroczynnie działa głęboka mineralizacja organizmu, zastosuj się do wskazań dr. n. med. Ludwiga Jacoba zawartych w poradniku "Kuracje Witalne Dr. Jacob'a". Dowiesz się z niego także jak przygotować Napój Zasadowy.