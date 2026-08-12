Musk wykluczył Polskę z Europy. Wicepremier reaguje: Też mamy swój czerwony przycisk

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Od 17 sierpnia polscy użytkownicy Starlink Roam będą musieli liczyć się z dodatkowymi formalnościami i wyższymi kosztami podczas korzystania z usługi za granicą. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaapelował do SpaceX o przywrócenie równych zasad dla polskich klientów. „Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii, a polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii” - zaznaczył Gawkowski i dodał, że nasz kraj ma narzędzia, by reagować na nieuczciwe praktyki międzynarodowych firm. „Też mamy swój czerwony przycisk” - podkreślił.

Od połowy sierpnia wchodzą w życie zmiany, które dotkną polskich użytkowników mobilnego internetu satelitarnego Starlink Roam. SpaceX, firma Elona Muska, wyłączyła Polskę z europejskiego regionu mobilnego. Oznacza to, że Polacy korzystający z usługi poza granicami kraju będą musieli spełniać dodatkowe formalności, zgłaszać podróże i weryfikować dokumenty. Co więcej, po 30 dniach pobytu za granicą konieczny będzie powrót do Polski lub wykupienie znacznie droższego pakietu.

Wicepremier interweniuje

Na te zmiany zareagował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na platformie X podkreślił, że „nie zgadza się, żeby globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków”.

Minister zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów.

Jeżeli powodem są „lokalne wymogi regulacyjne”, oczekuję wskazania konkretnych przepisów. Ogólne tłumaczenia nie wystarczą – zaznaczył Gawkowski.

Według najnowszych zasad SpaceX Polska została wyłączona z tzw. regionu europejskiego, do którego należą m.in. Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Francja, Hiszpania czy Włochy. Dla polskich klientów oznacza to, że ich konta są przeznaczone wyłącznie do użytku w Polsce. Przemieszczanie się z terminalem Starlink poza granice kraju wiąże się z dodatkowymi kosztami i ograniczeniami.

„Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii”

Wicepremier Gawkowski podkreślił, że Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii, a polscy klienci nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała.

Polska jest suwerennym państwem, mocnym, jeżeli chodzi o swoje umiejętności cyfrowe – zaznaczył w programie Onet Rano.

Dodał również, że Polska ma narzędzia, by reagować na nieuczciwe praktyki międzynarodowych firm.

Też mamy swój czerwony przycisk – podkreślił.

Co dalej z usługami Starlink w Polsce?

Zmiany w regulaminie Starlink Roam mogą oznaczać dla polskich użytkowników nie tylko większe wydatki, ale też utrudnienia w korzystaniu z usługi podczas zagranicznych podróży. Ministerstwo cyfryzacji zapowiada dalsze działania w tej sprawie i domaga się od SpaceX jasnych wyjaśnień oraz przywrócenia równych warunków dla polskich klientów.