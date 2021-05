W ciągu 2 lat działalności porównywarka ubezpieczeń Mubi zyskała wielu klientów, którzy ubezpieczyli za jej pośrednictwem swój samochód. Teraz firma oddaje do dyspozycji kierowców nowy, bezpłatny kalkulator, z którego będą mogli korzystać właściciele jednośladów. Kalkulator ubezpieczeń motocyklowych został uruchomiony w kwietniu 2021 roku i działa na podobnych zasadach, co kalkulator OC dla właścicieli czterech kółek.

/ Materiały prasowe

W kwietniu 2021 roku ruszył kalkulator ubezpieczeń motocyklowych Mubi

Od kwietnia 2021 roku za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Mubi będzie można wyliczyć składkę nie tylko dla właścicieli samochodów, ale także dla motocyklistów. Pod adresem https://mubi.pl/ubezpieczenie-samochodu/kalkulator-oc-ac właśnie został uruchomiony kalkulator ubezpieczeń dla jednośladów, dzięki któremu osoby posiadające tego typu pojazdy będą mogły wyszukać i porównać oferty ubezpieczeniowe dla skuterów, motorowerów, motocykli, chopperów i innych dwukołowców.

Kalkulator OC motocykla Mubi bez podawania danych

W porównywarce ubezpieczeń Mubi można zapoznać się z ofertą różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Aby otrzymać propozycje spełniające własne oczekiwania, konieczne jest wypełnienie formularza, w którym podane zostaną:

dane ubezpieczanego jednośladu,

informacje o sposobie użytkowania pojazdu,

dane właścicieli i kierowców motocykla.



Większość pytań, które znajdują się w formularzu kalkulatora Mubi, wymaga udzielenia odpowiedzi. Niektóre jednak można pominąć. Twórcy kalkulatora zdają sobie sprawę, że wielu kierowców korzysta z narzędzia, aby zorientować się w cenach ubezpieczeń przed podjęciem ostatecznej decyzji. Dlatego też na tej stronie możliwe jest poznanie ofert bez ujawniania danych osobowych (imienia, nazwiska i numeru PESEL). Na tym etapie korzystania z kalkulatora można również pominąć wpisywanie numeru rejestracyjnego motocykla. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pominięcie tychże pytań może spowodować, że kalkulacja będzie mniej dokładna lub nie będzie uwzględniała ofert wszystkich ubezpieczycieli (niektóre TU weryfikują historię ubezpieczeniową kierowcy już podczas przygotowywania ofert, a do tego niezbędne są szczegółowe dane właścicieli i kierowców).

Dobrowolne jest też wpisanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, a także udzielenie zgody na dostarczanie informacji handlowych za ich pośrednictwem.

Jakie marki jednośladów można ubezpieczyć w kalkulatorze Mubi?

Kalkulator ubezpieczeń Mubi uwzględnia najbardziej znane marki i modele jednośladów, dlatego każdy posiadacz motocykla, skutera czy motoroweru powinien mieć możliwość wyszukania ofert ubezpieczeniowych dla swojego pojazdu.

Odpowiadając na pytanie o markę jednośladu, z rozwijanej listy można wybrać m.in.:

BMW, Derbi,Ducati,Ferro,Harley-Davidsona,Hondę,Junaka,Kawasaki,Rometa,Suzuki,TGB,Yamahę,Zumico.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC motocykla na mubi.pl?

Sprawdźmy, ile za ubezpieczenie skutera marki Yamaha z 2011 roku (benzyna, pojemność silnika: 530 cm3) zapłaciłby 42-letni miłośnik jednośladów z Warszawy, który ma prawo jazdy kat. A od 1996 roku i do tej pory nie spowodował żadnej szkody.

TU Wiener, które przygotowało ofertę dla tego kierowcy, wyceniło jego OC na 446 zł. Gdyby ten sam kierowca jeździł elektrycznym skuterem BMW z 2018 roku, jego OC byłoby nieco tańsze, bo kosztowałoby 424 zł. Z kolei dla motocykla szosowego Wiener przygotował ofertę OC z assistance za 489 zł oraz OC z assistance i NNW w cenie 556 zł. W ramach ubezpieczenia assistance w tych pakietach można liczyć na wynajem pojazdu zastępczego po wypadku oraz holowanie do 150 km w Polsce i do 75 km w Europie. Suma ubezpieczenia NNW zaproponowana przez Wiener to 10 000 zł.

Więcej o cenach ubezpieczeń dla motocyklistów można przeczytać w artykule Ubezpieczenie OC motocykla - ceny, kalkulatory online, kary za brak OC .

Kilka słów o marce Mubi

Mubi to porównywarka ubezpieczeń, która od 2019 roku pomaga polskim kierowcom w wyszukiwaniu i zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych. Do niedawna za pośrednictwem kalkulatora OC na mubi.pl można było ubezpieczyć jedynie pojazdy czterokołowe. Od kwietnia 2021 roku na stronie porównywarki działa także kalkulator ubezpieczeń dla motocyklistów.

Firma Mubi współpracuje z kilkunastoma ubezpieczycielami, dzięki czemu użytkownicy porównywarki mają możliwość porównania w jednym miejscu ofert z wielu towarzystw, co pozwala wybrać najbardziej korzystną opcję. Za pośrednictwem kalkulatora Mubi można zawrzeć polisę m.in. z Avivą, Benefią, Proamą, TU Wiener czy You Can Drive. Twórcy Mubi dużą wagę przywiązują do zapewniania wygody i zaoszczędzenia czasu klientów, dlatego wciąż udoskonalają i rozwijają kalkulator ubezpieczeń o nowe funkcjonalności.

Mubi prowadzi jednocześnie szeroko zakrojone działania informacyjno-edukacyjne. Na blogu firmy można znaleźć odpowiedzi na pytania, które najczęściej nurtują polskich kierowców i nie tylko.