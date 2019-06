Wojsko wysprzedaje niepotrzebny sprzęt. Lubelski oddział Agencji Mienia Wojskowego zaprasza na kolejną licytację. Tym razem można kupić na przykład most pontonowy, czy skrzynki po granatach, ale nie tylko.

Tym razem w najbliższy poniedziałek odbędzie się pisemny przetarg, na który trafią baryton, pianino, saksofon, agregaty prądotwórcze, pakiet skrzyń, a także sprzęt warsztatowy. W ofercie znalazły się 53 pozycje o łącznej wartości blisko 224 tys. zł.

Jeśli potrzebujecie most pontonowy, to możecie kupić jego elementy. PP-64, czyli konstrukcja, która pozwala na budowę mostów, promów lub zagospodarowania zatoki. Ceny początkowe - w zależności od zestawu - wahają się od 27,5 tys. do 45 tys. zł.

Agregaty prądotwórcze różnej mocy można kupić już od 300 złotych, oczywiście jako cena wywoławcza. W ofercie znalazło się osiem egzemplarzy zespołów PAB 2-1 wycenionych na 300 zł oraz pięć agregatów G 4000 SP w cenie ofertowej 1 tys. zł za sztukę.

Czerwcowy przetarg powinien przyciągnąć uwagę osób, które szukają niedrogich instrumentów muzycznych. Pianino marki Calisia w cenie wywoławczej 1 tys. zł, waltornia, za którą trzeba będzie zapłacić co najmniej 1 tys. 200 zł oraz saksofon barytonowy za 1 tys. zł. Wszystkie z oferowanych przez Agencję instrumentów mają za sobą służbę w wojskowych orkiestrach.

Ciekawie prezentuje się również pozycja nr 30, czyli pakiet sprzętu kulturalno-oświatowego. Znajdziemy w nim m.in.: konsolę do gier firmy Sony PlayStation PS 2, rzutniki, telewizory, odtwarzacze DVD, organy elektroniczne marki Casio CT 670, perkusję, a nawet stół bilardowy o wymiarach 233x134 cm. Minimalna oferta, która pozwoli na zakup zestawu, to 3 tys. zł.

Jeśli ktoś chce mieć podwórko z granitu, to może kupić 144 m² kostki granitowej, za którą trzeba zaproponować ponad 30 tys. zł.

To nie wszystko jest też oferta dla tych, którzy w wakacje wybierają się w plener. Do nabycia bez przetargu, w sklepie agencji w Lublinie na nabywców czekają wojskowe śpiwory, pałatki, latarki i menażki. Śpiwory - kołdry, które przydadzą się pod namiotem (cena 50 zł), pałatki, które nie tylko ochronią przed deszczem, ale wraz z omasztowaniem pozwolą na budowę namiotu (cena 25 zł), menażki (cena 15 zł), manierki (cena 10 zł), torby na wyposażenie, dresy tzw. "ferdki", berety czy latarki kieszonkowe.

Zakupy w Lublinie zrobimy we wtorki i czwartki w godz. 12:00-17:30 oraz środy w godz. 9:00-15:00.