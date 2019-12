"Piratów na drogach trzeba wyeliminować skutecznie. Trzeba doprowadzić do zmian przepisów ruchu drogowego, żeby zmniejszyć wypadki i śmiertelność na drogach" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. O konieczności zaostrzenia przepisów mówił podczas edukacyjnej akcji ORLEN-u na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie.

Premier RP Mateusz Morawiecki podczas akcji edukacyjnej #DobryKierowca / Wojciech Olkuśnik / PAP

Premier mówił na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie odbywa się akcja edukacyjna #DobryKierowca , że czasami widzimy w przekazach medialnych "straszne wypadki".

Wszyscy wtedy nad tym bolejemy. Ale za tymi wypadkami kryją się tragedie poszczególnych osób, złamane życiorysy, czasami kalectwo do końca życia - zaznaczył Morawiecki.



Piratów na drogach trzeba wyeliminować, wyeliminować skutecznie. Musimy zatem doprowadzić do zmian przepisów ruchu drogowego w taki sposób, żeby zmniejszyć wypadki, zmniejszyć śmiertelność wypadków na drogach - zapowiedział szef rządu.



Jak wskazał, będzie to czynione poprzez inwestycje w infrastrukturę, ale także poprzez "powielanie najlepszych wzorców tych państw Europy Zachodniej, Unii Europejskiej", które - jak wskazał - mają znacząco ograniczaną liczbę śmiertelnych wypadków na drogach.



Zadbajmy o to, żeby już te święta najbliższe, święta Bożego Narodzenia, były świętami bezpiecznymi, czego życzę wszystkim kierowcom i wszystkim pieszym - zaapelował premier.

ORLEN edukuje kierowców na PGE Narodowym

Kierowców obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego, które dotyczą jazdy na suwak i tworzenia korytarza życia. Przepisy nadal wywołują wiele wątpliwości, wszystkie one zostaną rozwiane już dziś dzięki akcji przygotowanej przez PKN ORLEN.

Edukacyjne miasteczko PKN ORLEN przed Stadionem Narodowym w Warszawie to szansa lepszego poznania nowych przepisów drogowych.

Czekamy aż kierowcy zaczną stosować przepisy ułatwiające nam ratowanie życia - mówił reporterowi RMF FM ratownik medyczny Adam Stępka - Nadal widujemy patologiczne sytuacje, kiedy kierowcy zawracają na autostradach jadąc pod prąd, nie przepuszczają karetek pogotowia.

W roli ekspertów pojawili się zawodnicy ORLEN Team, a wśród nich: Kuba Przygoński, Maciej Giemza, Adam Tomiczek, Kacper Wróblewski oraz Kamil Wiśniewski.