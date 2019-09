Do studia Porannej rozmowy w RMF FM zawita w czwartek Monika Jaruzelska, kandydatka do Senatu z Warszawy. Robert Mazurek zapyta o senatorskie plany, nadpodaż opozycyjnych kandydatów do Senatu w Warszawie i szansę na zakopanie topora wojennego w lewicowym środowisku.

