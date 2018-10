Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie RMF FM będzie Monika Jaruzelska. Nową radną Rady Miasta st. Warszawy spytamy, czy samorząd to tylko pierwszy przystanek na drodze do politycznych stanowisk. Zapytamy też, co odpowie Leszkowi Millerowi, który widzi w Jaruzelskiej przyszłą kandydatkę na prezydenta RP.

