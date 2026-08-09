„Moja Polska nie bije, nie wyzywa”. 22 miasta mówią „nie” nienawiści i obojętności

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„Nie bądź obojętny” - pod takim hasłem w 22 polskich miastach odbywają się dziś manifestacje będące wyrazem sprzeciwu wobec narastającej przemocy wymierzonej w Ukraińców oraz przedstawicieli innych mniejszości. W większości miast protesty rozpoczęły się po godz. 17. W piątek odbyła się manifestacja „Moja Polska nie bije, nie wyzywa, nie szczuje”, podczas której organizatorzy złożyli w KPRM i MSWiA petycję podpisaną przez ponad 11 tys. osób, żądając stanowczych działań przeciwko m.in. brutalnym atakom na obywateli Ukrainy.

Gdzie zostały zorganizowane manifestacje?

Ogólnopolską akcję organizuje Komitet Obrony Demokracji. Jak podkreślają organizatorzy, manifestacje mają być odpowiedzią na coraz częstsze przypadki słownych i fizycznych ataków na osoby, które stają się obiektem agresji ze względu na pochodzenie, język lub wygląd. Celem wydarzeń jest też okazanie solidarności osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji.

Manifestacje zaplanowano m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Białymstoku i Kielcach. Rozdawane są tam naklejki z hasłem „Nie bądź obojętny”. KOD zachęca uczestników do umieszczania ich m.in. na drzwiach sklepów, lokali czy na samochodach, co ma być znakiem dla Ukraińców, że w tych miejscach „mogą liczyć na pomoc, czuć się bezpiecznie i mają wsparcie”.

protest pokojowy z flagami i transparentami

Fot. Anita Walczewska / East News

Mur obojętności normalizuje agresję

Organizatorzy zapowiadają, że demonstracje mają być początkiem szerszej akcji społecznej i apelują o sprzeciw wobec przemocy, pogardy i dyskryminacji niezależnie od pochodzenia czy języka. Jak zaznaczają, brak reakcji na takie zachowania może prowadzić do ich eskalacji.

Niedzielne manifestacje to kolejne w ostatnich dniach inicjatywy społeczne będące odpowiedzią na wzrost nastrojów antyukraińskich i antyimigranckich.

Z kolei w piątek w Warszawie odbyła się manifestacja „Moja Polska nie bije, nie wyzywa, nie szczuje”, podczas której organizatorzy złożyli w KPRM i MSWiA petycję podpisaną przez ponad 11 tys. osób, żądając od rządu stanowczych działań przeciwko m.in. brutalnym atakom na obywateli Ukrainy.

Protesty są bezpośrednią reakcją na serię brutalnych incydentów, do których doszło w ostatnich tygodniach w całej Polsce – m.in.:

Raporty ośrodków badawczych, takich jak Res Futura czy Uniwersytet Warszawski, również wskazują na gwałtowny wzrost mowy nienawiści w polskich mediach społecznościowych w maju i czerwcu 2026 roku.

„Nie bądź obojętny”

Te słynne już słowa - „Nie bądź obojętny” - wypowiedział Marian Turski 27 stycznia 2020 roku podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. Były więzień obozu apelował w swoim przemówieniu, aby nie akceptować krzywdzenia mniejszości, łamania praw człowieka i kłamstw historycznych.