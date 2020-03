Jeśli przerażają was ceny nowych samochodów typu SUV i crossover mamy proste rozwiązanie - najem długoterminowy. To właśnie w nim możecie wynająć te modne rodzinne samochody w niskich cenach, a do tego z atrakcyjnymi pakietami dodatkowymi, których koszt można doliczyć do miesięcznej raty. Dzisiaj prezentujemy wybrane propozycje crossoverów oraz SUV-ów, które teraz są w promocji. Postanowiliśmy zaprezentować je w najpopularnieszych przedziałach cenowych. Informacje dotyczą 36-miesięcznego okresu najmu na firmę, bez wpłaty własnej. Do każdej z cen doliczyliśmy pełen pakiet usług dodatkowych, oferowanych przez firmę Carsmile. Macie więc opłacony na cały czas najmu serwis, ewentualne naprawy (te których nie obejmuje gwarancja lub te, które wydarzą się po jej upływie), dwa komplety opon (wraz z ich wymianą i przechowywaniem), assistance, a także ubezpieczenie (OC, AC, NNW).

Nowe crossovery od 1 do 1,5 tys. zł

/ Materiały prasowe

Wbrew pozorom za taką ratę miesięczną można mieć naprawdę modne i nowoczesne samochody, za które w salonie trzeba zostawić sporo gotówki. Jedną z propozycji, która aktualnie ma bardzo dobrą cenę, jest Nissan Qashqai. Ten model od lat cieszy się ogromnym wzięciem na rynku. Nie inaczej jest w Carsmile. Obecnie za wersję 1.3 DIG-T N-Connecta trzeba zapłacić 1 322 zł netto miesięcznie i to z pełnym pakietem usług dodatkowych. Otrzymacie za to nie tylko gwarancję spokoju na cały okres najmu, ale także stylowego, rodzinnego crossovera z benzyniakiem o mocy 140 KM.



Ale to nie jedyna atrakcyjna propozycja, bo firma Carsmile ma obecnie dobre ceny także na Toyotę CH-R. Dokładnie 1 472 zł netto miesięcznie kosztuje najem tego atrakcyjnego crossovera z ponadczasowym designem. Do tego za tyle możecie otrzymać wersję hybrydową, która nie tylko dobrze się prezentuje, ale także jest bardzo oszczędna - w mieście według producenta zadowala się 3,8-3,9 l paliwa na 100 km. Toyota dostępna jest w specyfikacji Comfort, w której znajdziecie m.in. system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, system rozpoznawania znaków drogowych, światła główne, dzienne oraz stopu wykonane w technologii LED, podgrzewane lusterka, system multimedialny z 8-calowym wyświetlaczem, interfejs Android Auto i Apple Carplay, bluetooth, 7 poduszek powietrznych, aktywny tempomat, 17-calowe felgi aluminiowe oraz wielofunkcyjną kierownicę. /Materiały prasowe

Prestiż od 1,5 do 2 tys. zł

X-Trail to już SUV pełną gębą, ale w najmie wcale nie musicie się na niego bardzo wykosztować. Obecnie w promocji miesięczna rata za ten model w Carsmile to 1 729 zł netto. Dotyczy ona 36-miesięcznego okresu najmu, zerowej wpłaty własnej i pełnego zakresu usług. Wynajęte auto ma silnik 1.3 DIG-T o mocy 160 KM, automatyczną skrzynię biegów oraz napęd na przednią oś. Nissan w tym najmie występuje w bardzo luksusowej wersji Tekna, której wyposażenie jest bardziej niż kompletne. Na pokładzie każdego X-Traila znajdziecie bowiem: inteligentny system wspomagania parkowania, 19-calowe alufelgi, elektrycznie regulowane fotele, podgrzewane boczne lusterka, system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (przydaje się, gdy cofacie bez dostatecznej widoczności), panoramiczny, elektrycznie sterowany szyberdach, adaptacyjne światła drogowe, podgrzewane fotele, kamery 360 stopni, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, system ostrzegający o zmęczeniu kierowcy, line assist, system rozpoznawania znaków drogowych, automatyczna trójstrefowa klimatyzacja, system automatycznego hamowania, nawigację satelitarną, a nawet skórzaną tapicerkę.

W tym przedziale cenowym możecie okazyjnie nająć także kilka modeli BMW. W Carsmile jest to zarówno X1, jak i X2. Za drugie z nich zapłacicie 1783 zł netto miesięcznie ze wszystkimi możliwymi usługami dodatkowymi Carsmile. Oferowane BMW to dokładnie wersja eDrive18i z benzyniakiem o mocy 140 KM, automatyczną skrzynią i przednim napędem. X2 oferowane przez Carsmile mają w wyposażeniu m.in. nawigację z 6,5-calowym wyświetlaczem, podgrzewane fotele, asystenta hamowania, asystent uwagi, komputer pokładowy, wielofunkcyjną kierownicę, system automatycznego hamowania, klimatyzację, 17- calowe felgi aluminiowe oraz system ostrzegania przed kolizją.

Duże SUV-y od 2 do 2,5 tys. zł

/ Materiały prasowe

Jeśli zdecydujecie się na ratę w przedziale od 2 do 2,5 tys. zł w Carsmile możecie znaleźć bardzo interesujące oferty. W tej chwili jedną z najbardziej atrakcyjnych cen ma Audi Q5. Ten SUV kosztuje bowiem tylko 2 405 zł netto miesięcznie! Otrzymujecie za to świetne auto z udanym silnikiem Diesla 2.0 TDI/163 KM, skrzynią dwusprzęgłową i stałym napędem na obie osie, czyli kultowym Quattro. Takie Q5 przyspiesza do 100 km/h w mniej niż 9 sekund, a do tego spala średnio tylko 4,9 l ON na 100 km. Kufer Audi może pomieścić aż 550 l bagaży. Jednym zdaniem - idealne auto rodzinne, które świetnie spisuje się nie tylko w mieście, ale także w trasie. Oferowana przez Carsmile wersja jest też dobrze wyposażona ma m.in. system pre sense city, który wykrywa zagrożenia w mieście, czujnik zmierzchu, komputer pokładowy z 5-calowym wyświetlaczem, 17-calowe felgi aluminiowe, Audi drive select, czyli możliwość wyboru trybu jazdy, automatyczną klimatyzację oraz dynamiczne zawieszenie.

W założonych widełkach cenowych mieści się jednak więcej ciekawych SUV-ów. Na przykład Lexus NX. 2 378 zł netto miesięcznie - dokładnie tyle kosztuje ten bardzo atrakcyjny japoński SUV. Oferta dotyczy pełnego pakietu usług, zerowej wpłaty własnej i 36-miesięcznego okresu najmu. Za cenę niespełna 2,4 tys. zł otrzymujecie wersję NX300 z 238-konnym silnikiem 2.0t, automatyczną, sześciobiegową przekładnią i napędem na cztery koła. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje w tym aucie tylko 7,1 s, a jego prędkość maksymalna to 200 km/h. Producent deklaruje średnie spalanie na poziomie 7,9 l benzyny na 100 km. Warto napisać kilka słów o wyposażeniu modelu, bo naszym zdaniem, niczego w nim nie brakuje. Lexus ma bowiem m.in. system Lexus Premium Navigation z ponad 10-calowym wyświetlaczem, selektor trybów jazdy, system rozpoznawania znaków drogowych, system awaryjnego hamowania, aktywny tempomat (działający w pełnym zakresie prędkości), system ochrony przeciwzderzeniowej z wykrywaniem pieszych, adaptacyjne światła drogowe, przednie reflektory w technologii Full LED, airbagi chroniące kolana kierowcy oraz pasażera przedniego fotela, 18-calowe felgi aluminiowe, dwustrefową automatyczną klimatyzację i wiele innych.

Nie tylko ogromne, ale też szybkie od 2,5 do 3,5 tys. zł

Alfa Romeo Stelvio przekracza niższą z wartości naszych widełek raptem o 13 zł. Dokładnie 2 513 zł netto miesięcznie zapłacicie za wynajem Stelvio na 36 miesięcy, bez wpłaty własnej i z pełnym pakietem usług dodatkowych Carsmile. Ale to Stelvio to bardzo wyjątkowa wersja z dwulitrowym silnikiem benzynowym z turbosprężarką, którego moc to aż 280 KM. Napęd na cztery koła (ale taki, który nieco bardziej preferuje tył), automatyczna skrzynia i tylko 5,7 s do "setki". Maksymalna prędkość tego bardzo sportowego SUV-a to aż 230 km/h, a jego średnie spalanie według producenta wynosi 7,9 l/100 km. No, ale nie ma się co czarować - pewnie nikt z was go nie osiągnie mając takie stado koni pod maską! Do tego wszystkiego samochód ma bardzo dobre wyposażenie, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i komfortu podróży.

W tym przedziale cenowym da się też w Carsmile nająć prestiżowego Jaguara F-Pace. Co prawda mam on o 30 KM mniej niż Alfa, ale jego osiągi również nie są słabe: od 0 do 100 km/h rozpędza się w 6,8 s, a drugą "setkę" może przekroczyć o 17 km/h. Jaguar podaje że średnie spalanie 250-konnego dwulitrowego benzyniaka to 7,4 l benzyny na 100 km. Wersja 2.0 i4P AWD Prestige kosztuje miesięcznie 3183 zł netto. Samochód ma napęd na cztery koła i automatyczną przekładanie. Wyposażenie jest bardzo luksusowe.