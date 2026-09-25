Mocny apel biskupa o opamiętanie. „Nie do pogodzenia z Ewangelią”

RMF24

Wydarzenia, które rozegrały się w Jarosławiu, stały się punktem zapalnym dla dyskusji o bezpieczeństwie, migracji i relacjach polsko-ukraińskich. W obliczu narastającej fali niechęci i agresji wobec Ukraińców, Kościół katolicki w Polsce wystosował stanowczy apel o opamiętanie i powstrzymanie się od generalizowania winy.

Podczas konferencji prasowej w Warszawie, przewodniczący Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców, bp Krzysztof Zadarko, odniósł się do tragicznych wydarzeń w Jarosławiu. Hierarcha nie krył obaw przed eskalacją nienawiści wobec ukraińskiej społeczności w Polsce.

Kiedy obserwujemy media społecznościowe (...), widzimy, że to wydarzenie stało się paliwem do wylewania się agresji i sztucznego podsycania nienawiści do Ukraińców. Kościół może tylko apelować do sumień, głównie katolików i chrześcijan, ale też wszystkich ludzi, że to nie jest właściwa odpowiedź, jest wręcz naganna, nie do pogodzenia z Ewangelią – podkreślił bp Zadarko.

Nie przenośmy winy na wszystkich

Biskup Zadarko stanowczo sprzeciwił się przenoszeniu odpowiedzialności za czyny jednostki na całą grupę narodowościową. Przenoszenie odpowiedzialności za te wydarzenia z jednego człowieka na całą grupę etniczną czy narodowościową jest nadużyciem i skandalem – zaznaczył.

Hierarcha zaapelował, by nie kierować się emocjami i nie ulegać pokusie generalizowania. Apelujemy tylko o to, żeby nie iść w tym kierunku, bo to jest po pierwsze niegodne, po drugie niesprawiedliwe, a po trzecie będzie wywoływało jeszcze więcej nieszczęść – dodał.

Obowiązki migrantów i społeczeństwa przyjmującego

W kontekście Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który przypada na ostatnią niedzielę września, bp Zadarko przypomniał nauczanie Kościoła dotyczące migrantów. Podkreślił, że zarówno przyjmujący, jak i przybysze mają swoje prawa i obowiązki.

Do obowiązków kraju przyjmującego należy przyjmowanie, ochrona, promowanie i integracja cudzoziemców. Natomiast obowiązkiem osoby, która chce się osiedlić w danym kraju, jest nauczenie się języka tego kraju, poznanie i uszanowanie jego kultury oraz przestrzeganie obowiązującego w nim prawa i norm społecznych – wyjaśnił.

Biskup zwrócił uwagę na brak odpowiednich instrumentów wspierających integrację cudzoziemców w Polsce. Jego zdaniem konieczne są bezpłatne i obowiązkowe kursy języka polskiego oraz wiedzy o prawie i zwyczajach dla wszystkich migrantów. Powinniśmy od tych ludzi żądać wypełnienia takich obowiązków. Jeśli ktoś nie chciałby ich spełnić, to mocne, porządne państwo powinno mieć wystarczające narzędzia, żeby takim ludziom powiedzieć: nie możecie razem z nami mieszkać, nie możecie tu pozostać – zaznaczył bp Zadarko.

Hierarcha ostrzegł, że brak skutecznych rozwiązań prowadzi do narastania nieufności i frustracji zarówno wśród migrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego. Efekty tego już mamy: nieznajomość, frustracje. To, co doskonale już znamy od dziesięcioleci na Zachodzie. Chyba nieświadomie albo może przez zaniedbanie, wchodzimy w te same cykle błędów, które się potem mszczą, kiedy będziemy mieli do czynienia z drugim, trzecim pokoleniem migrantów – stwierdził.

Dzieci uchodźców najbardziej narażone

W swoim wystąpieniu bp Zadarko zwrócił szczególną uwagę na sytuację najmłodszych uchodźców. Nawiązując do orędzia papieża Leona XIV na Dzień Migrantów i Uchodźców, podkreślił, że dzieci często stają się ofiarami przemocy i wykluczenia. Ten apel papieża każe nam zwrócić uwagę na tych ludzi, na te środowiska, na te miejsca, gdzie powinniśmy jako katolicy, jako chrześcijanie, odpowiedzieć zdecydowaną postawą akceptacji, zrozumienia losu i cierpienia kogoś, kto zostaje postawiony na naszej drodze – powiedział.

Hierarcha podkreślił, że fala niechęci i nienawiści, która rozwinęła się wśród dorosłych, dotyka także dzieci. Zobaczmy dzieci, które nie radzą sobie, nie są w stanie odnaleźć w tej rzeczywistości nienawiści, sztucznie podsycanych lęków, agresji wzajemnej. One nie rozumieją tego, czym jest polityka i czym jest to brutalne konfrontowanie się całych grup społecznych, które na celownik wzięły — jako w pewnym sensie paliwo polityczne, ideologiczne — obecność obcokrajowców – zaznaczył bp Zadarko.

Biskup Zadarko nie pozostawił wątpliwości co do stanowiska Kościoła wobec nienawiści i agresji. Żadna agresja, żadna niechęć do kogokolwiek z tej racji, że ktoś jest innego wyznania, z innej rasy, z innego kraju, że pochodzi z Ukrainy, z Niemiec czy z jakiegokolwiek innego kraju — ta niechęć połączona z agresją jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem, nie może mieć miejsca – podkreślił. To jest postawa, która od samego początku obca jest Ewangelii, jest jednoznacznie odrzucona – dodał.