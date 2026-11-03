Mniej wypadków w drodze na groby. Policja podsumowała akcję „Znicz”

RMF24

W czasie akcji prowadzonej na drogach w okresie Wszystkich Świętych, od 30 października do 2 listopada, doszło do 177 wypadków – poinformował podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. W ich wyniku śmierć poniosło 9 osób, a 204 zostały ranne.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba wypadków zmniejszyła się o 80, czyli o 31,1 proc. Mniej było także ofiar śmiertelnych – o 14 osób, co oznacza spadek o 60,9 proc. Liczba rannych spadła natomiast o 108, czyli o 34,6 proc.

W działaniach uczestniczyło blisko 23 tys. funkcjonariuszy drogówki. Policjanci kontrolowali m.in. prędkość, korzystając z laserowych mierników oraz nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

Zatrzymano 1212 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. To o 190 przypadków, czyli 18,6 proc., więcej niż przed rokiem. Odnotowano też 291 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h – o 30 mniej niż rok wcześniej.