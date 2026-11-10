Mniej błędów i większa terminowość. Dotarliśmy do wyników pilotażu skróconego czasu pracy

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Pracownicy rzadziej popełniają błędy i częściej realizują zadania w wyznaczonym terminie – to wstępne wyniki rządowego pilotażu skróconego czasu pracy. Dziennikarz RMF FM Marek Mikołajczyk dotarł do analiz z programu prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Krótszy czas pracy - mniej błędów

Z danych, do których dotarło RMF FM, wynika, że największą różnicę odnotowano w liczbie błędów popełnianych przez pracowników.

Wśród pracowników, którzy od początku roku biorą udział w pilotażu, wskaźnik błędów skutkujących reklamacjami klientów wyniósł średnio 13,2 na 1000 pracowników. W grupie porównawczej – nieobjętej skróconym czasem pracy – było to 31 błędów na 1000 pracowników. Oznacza to, że liczba błędów wśród uczestników pilotażu była niższa o 57,4 proc.

Więcej zadań w terminie

Poprawę odnotowano także w kwestii terminowości wykonywania zadań. Jak wynika z analiz, do których dotarło RMF FM, w grupie pracowników objętych pilotażem 90,4 proc. zadań zakończono w planowanym terminie. W grupie nieobjętej skróceniem czasu pracy wskaźnik ten wyniósł 77,5 proc. Różnica wyniosła więc prawie 13 pp.

W raporcie MRPiPS wskazano również przykłady z poszczególnych przedsiębiorstw. W jednej z firm wodociągowych, która uczestniczy w pilotażu, w pierwszym półroczu 2026 r. średni czas wykrywania awarii wodociągowych skrócił się z 1,7 godziny do 30 minut, a awarii kanalizacyjnych – z 1,9 do 1 godziny (w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r.).

Pilotaż skróconego czasu pracy

Pilotaż skróconego czasu pracy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. W pierwszym półroczu zakładano ograniczenie czasu pracy o 10 proc., a w drugim o 20 proc. Program obejmuje 78 podmiotów, w tym 38 prywatnych i 40 publicznych. Łącznie to prawie 5 tys. pracowników.

Niektórzy wprowadzili skrócony czas pracy w postaci jednego dodatkowego wolnego dnia w tygodniu – mają czterodniowy tydzień pracy. Najbardziej jednak popularne jest skracanie dziennego czasu pracy – o godzinę lub dwie. Mniej popularną praktyką, ale również występującą w pilotażu, są dodatkowe dni wolne w miesiącu – mówi w rozmowie z RMF FM dr hab. Ewa Flaszyńska, dyrektorka departamentu rynku pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

I jak dodaje, z badań MRPiPS wynika, że „90 proc. pracodawców uczestniczących w programie pozytywnie ocenia ideę skrócenia czasu pracy, a blisko 80 proc. rozważa utrzymanie krótszego czasu pracy również po zakończeniu pilotażu”.

Krótszy czas pracy. Polski pilotaż przynosi obiecujące wnioski Skrócenie czasu pracy nie musi oznaczać problemów z działaniem przedsiębiorstw i urzędów. Jak wynika z pierwszych doświadczeń uczestników rządowego pilotażu, wymaga ono jednak odpowiedniego przygotowania i zmian w organizacji pracy.

Wycofali się z pilotażu

W trakcie trwania programu cztery prywatne podmioty wycofały się z pilotażu. „Przyczyną były trudności ze spełnieniem wymogów programu, w szczególności dotyczących redukcji czasu pracy oraz utrzymania zatrudnienia” – czytamy w odpowiedzi resortu na pytania RMF FM.

Przedstawiciele ministerstwa w rozmowie z RMF FM podkreślają, że ostatecznie wyniki zostaną opracowane wiosną 2027 r. i to na ich podstawie przedstawione zostaną rekomendacje.

Co dalej?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytania RMF FM nie precyzuje, co może być kolejnym krokiem po zakończeniu pilotażu. Jak jednak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, wśród potencjalnych rozwiązań rozważane jest skierowanie projektu ustawy wprowadzającej skrócony czas pracy na szerszą skalę w poszczególnych branżach lub w ograniczonej formie.

W kuluarach słyszymy również, że idea skróconego czasu pracy będzie najprawdopodobniej jednym z postulatów Nowej Lewicy w nadchodzącej kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.