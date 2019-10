Miało być unowocześnienie, jest kłopot. Dotyczy to wszystkich szkół, które przystąpiły do pilotażowego programu Ministerstwa Cyfryzacji – mLegitymacje. Wczoraj, 30 września, dokumenty wystawione w poprzednim roku szkolnym straciły ważność. I jak się okazuje - nie można jej przedłużyć.

Problem jest najwyraźniej w oprogramowaniu. Do już aktywnych legitymacji nie da się wpisać nowej daty ważności. Przy zakładaniu nowej można jej ważność wpisać tylko na jeden rok szkolny. Raz założonej mLegitymacji nie można edytować i zmienić w niej daty ważności.

W Lublinie do programu przystąpiły dwie szkoły podstawowe nr 16 i 51. Żeby dzieci dzisiaj nie miały informacji w mLegitymacji, że jest nieważna i mogły korzystać chociażby ze zniżki w autobusie, wszystkie zrobiono od nowa.

Trzeba było wygenerować nowe kody, czyli praktycznie powtórzyć całą procedurę jak przy wyrabianiu zupełnie nowej legitymacji - mówi Ilona Kucia- ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie. Nawet narzędzie w postaci pliku z danymi nie dało się zaimportować, ponieważ dokonano aktualizacji i zmieniły się rubryki. Szybciej było wpisać wszystkie dane do legitymacji od nowa - mówi Ilona Kucia.

Identycznie było w Szkole Podstawowej nr 16 w Lublinie - mówi dyrektor Ewa Barszcz. A można by było to zrobić jednym przyciskiem - przedłuż ważność legitymacji, ale takiej opcji nie ma. Wszystko trzeba zrobić od nowa. Nie wyobrażam sobie gdyby tak miało być co roku, gdyby wszyscy uczniowie mojej szkoły, a jest ich 1000 mieli mLegitymacje i trzeba by było w ten sposób przedłużać ich ważność - dodaje.

Gdyby np.: w szkole nr 51 legitymacje mieli wszyscy, czyli półtora tysiąca uczniów - przyjmując, że wyrobienie mLegitymacji zajmuje 5 minut - sekretarka musiała by przez 15 dni po 8 godzin dziennie nie robić nic innego. Ogrom pracy nikomu niepotrzebny - mówi Marek Krukowski - dyrektor SP 51 w Lublinie. Chcieliśmy być nowocześni, dzieci lubią takie nowinki, ale nie ma możliwości, żeby przez tak długi czas pracownik szkoły zajmował się tylko tym.

Ministerstwo Cyfryzacji, do którego w piątek 27 września zgłosił problem nasz reporter odpisało:

ważność mLegitymacji jak najbardziej można przedłużyć. Robi się to wybierając w aplikacji mObywatel mLegitymację Szkolną, następnie funkcję "więcej" a z menu, które się wyświetli "Przedłuż ważność". W ten sposób aplikacją należy zeskanować kod, który wydaje szkoła. Sekretariat lub osoba uprawniona wystawia kod w systemie korzystając z podobnych funkcji jak przy wystawianiu nowej legitymacji. Faktem jest, że mLegitymację, podobnie jak standardowy dokument, można wystawić do 30 września kolejnego roku .



Czy to rozwiązało problem? Z taką nadzieją przesłałem instrukcję do obu szkół, żeby ułatwić im pracę. Nie rozwiązało to jednak problemu, ponieważ na platformie nie ma funkcji "więcej", nie mówiąc o opcji "przedłuż ważność"

Zarówno w SP 16 jak i SP 51 przyznają, że próbowali na różne sposoby, również według instrukcji i w praktyce skończyło się to zakładaniem mLegitymacji od nowa. Zadzwonił pan z ministerstwa, przepraszał i mówił, że być może na przyszły rok to zrobią - relacjonuje dyrektor Ewa Barszcz ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie.

Dyrektorzy zastanawiają się, czy wyrabiać kolejne mLegitymacje. Dzieci bardzo ich chcą - przyznaje dyrektor Marek Krukowski z SP 51, ale jeszcze raz podkreśla, że nie wyobraża sobie, aby za rok historia miała się powtórzyć.