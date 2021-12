Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w dziewięciu powiatach woj. podlaskiego temperatura w nocy temperatura może spaść maksymalnie do -17 stopni Celsjusza. W trzech wschodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego może być -15 stopni. IMGW wydał tam ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według IMGW silny mróz maksymalnie od -17 do -15 stopni może wystąpić w powiatach: augustowskim, białostockim, grajewskim, hajnowskim, monieckim, sejneńskim, sokólskim, suwalskim i w Suwałkach. Niskiej temperaturze ma towarzyszyć wiatr o prędkości od 8 do 14 km/h.

Niewiele mniejszy mróz wystąpi we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiatach: gołdapskim, oleckim i ełckim. Tam termometry wskażą od -15 do -13 stopni.



Ostrzeżenie obowiązuje od wieczoru do rana.