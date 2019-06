"Będą ułatwienia w programie Czyste Powietrze. Nie stracimy żadnych pieniędzy" - twierdzi w rozmowie z RMF FM minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Jadwiga Emilewicz i Henryk Kowalczyk / Paweł Supernak / PAP

Zmian w naborze wniosków i procedurze wypłaty pieniędzy, między innymi na wymianę starych pieców, domaga się Komisja Europejska. W liście do Kowalczyka - który cytuje "Gazeta Wyborcza" - pada groźba, że przy obecnym tempie programu - Polska nie będzie mogła liczyć na unijne środki.

Co ma się zmienić? Nabór wniosków o dofinansowanie np. wymiany "kopciuchów" odbywać się ma na poziomie samorządów, a nie wojewódzkich oddziałów Funduszu Ochrony Środowiska. To urzędnicy w gminach mają wypełniać wnioski i je weryfikować. To zdaniem ministra znacznie przyspieszy procedurę. Tyle, że Bank Światowy i Komisja Europejska sugerują, by także samorządy albo banki wypłacały pieniądze, a minister upiera się, by nadal robił to NFOŚ.

Trzeba upraszczać, ale trzeba też pamiętać o tym, że troska o środki publiczne musi być zachowana. To nie jest tak, że pieniądze dajemy i efektu nie będzie. To nie jest tak, że 500 plus przysługuje ogólnie, tylko za wykonanie zadania - komentuje minister.

Zdaniem ekspertów to nadal będzie "wąskie gardło" programu. Wciąż kilku urzędników Funduszu będzie musiało przybić stempel na tysiącach wniosków, by uruchomić środki - mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Minister Kowalczyk przekonuje, że 4 lipca przedstawi uproszczenie systemu Komisji Europejskiej.

Program został uruchomiony we wrześniu 2018 roku. W jego ramach można starać się o dofinansowanie do wymiany tradycyjnych pieców na bardziej ekologiczne.