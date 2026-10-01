Minister edukacji powołała pełnomocnika ds. uczniów i polityki młodzieżowej

RMF24

Minister edukacji Barbara Nowacka powołała Mikołaja Wolanina na stanowisko Pełnomocnika Ministra Edukacji ds. uczniów i polityki młodzieżowej. Wolanin jest doktorantem nauk prawnych, a także magistrem prawa i prawa kanonicznego.

Podczas czwartkowego briefingu szefowa MEN nawiązała do zawetowanej w lipcu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy przewidywały m.in. utworzenie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.

Została przygotowana ustawa, z przyczyn kompletnie niezrozumiałych zawetowana przez prezydenta. To jednak nie zwalnia nas z odpowiedzialności dotrzymania swoich zobowiązań wobec uczniów i wobec całego środowiska edukacyjnego – stwierdziła.

Barbara Nowacka zaznaczyła, że mimo prezydenckiego weta resort zamierza realizować deklaracje składane uczniom i środowisku oświatowemu. Właśnie w tym celu zdecydowała o powołaniu Mikołaja Wolanina.

Minister przypomniała, że nowy pełnomocnik jest autorem 17 publikacji naukowych. Wśród nich znalazły się dwie monografie poświęcone prawom i obowiązkom ucznia, a także rozdział w komentarzu do ustawy prawo oświatowe.

Jak dodała, w latach 2019-2026 Wolanin kierował Fundacją na Rzecz Praw Ucznia. Założył ją jeszcze jako osoba niepełnoletnia, po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego. W 2024 roku znalazł się również w gronie dziesięciu finalistów nagrody Global Student Prize.

Nie będzie to funkcja żadną miarą polityczną. Pan Mikołaj Wolanin jest zdeterminowany, by działać na rzecz praw i obowiązków ucznia – zastrzegła szefowa MEN.