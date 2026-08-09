Milion euro i kupcy z całego świata. Finał aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim

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16 koni za łączną kwotę miliona euro sprzedano w niedzielę na 57. aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim w Lubelskiem. Najwyższą cenę na licytacji – 160 tys. euro - osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. RMF FM objęło patronat nad Czempionatem Polski klaczy młodszych. Tu najlepsza okazała się klacz Epiforana z Michałowa. Na miejscu był nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski.

57. aukcja Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim

Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Konie pochodziły z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Wszystkie zostały sprzedane. Nabyli je kupcy z Belgii, Iraku, Czech, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Francji, Łotwy, Szwecji, a także z Polski.

Klacz Escadrilla na aukcji Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland, 9 bm. w Stadninie Koni Janów Podlaski / PAP

Pila trafi do Belgii

Najwyższą cenę na licytacji - 160 tys. euro - osiągnęła 9-letnia skarogniada klacz Pila ze stadniny w Janowie Podlaskim. Wylicytował ją nabywca z Belgii.

Za 140 tys. euro nabywcy z Iraku sprzedana została 11-letnia kasztanowata klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie, a 3-letnią klacz Perlitę z tej samej stadniny za 121 tys. euro kupił nabywca z Kataru.

Nie znalazł nabywców oferowany pod numerem „0” zarodek, którego rodzicami są ogier Fajer i klacz Protekcja. Embrion był oferowany do sprzedaży razem z klaczą-surogatką Fortunatką z michałowskiej stadniny.

Klacz Poganinka na aukcji Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland 2026; fot. Wojtek Jargiło / PAP

W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę 1 mln 331 tys. euro. Najwyższą cenę na licytacji - 430 tys. euro - osiągnęła wtedy klacz Adelita z janowskiej stadniny, którą wylicytował nabywca ze Szwajcarii. Za 350 tys. euro sprzedana została siwa 6-letnia klacz El Medida ze stadniny w Michałowie, którą kupił nabywca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast w ramach Summer Sale sprzedano 19 koni za ok. 215 tys. euro.

Alarmująco niski poziom Wisły. Hydrolog ostrzega przed skutkami suszy Poziom wody w Wiśle jest niepokojąco niski. W niedzielę na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary odnotowano zaledwie 103 cm. Susza hydrologiczna może potrwać nawet do października – ostrzegają eksperci.