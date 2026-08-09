Milion euro i kupcy z całego świata. Finał aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim

57. aukcja Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim
Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Konie pochodziły z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Wszystkie zostały sprzedane. Nabyli je kupcy z Belgii, Iraku, Czech, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Francji, Łotwy, Szwecji, a także z Polski.
Pila trafi do Belgii
Najwyższą cenę na licytacji - 160 tys. euro - osiągnęła 9-letnia skarogniada klacz Pila ze stadniny w Janowie Podlaskim. Wylicytował ją nabywca z Belgii.
Za 140 tys. euro nabywcy z Iraku sprzedana została 11-letnia kasztanowata klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie, a 3-letnią klacz Perlitę z tej samej stadniny za 121 tys. euro kupił nabywca z Kataru.
Nie znalazł nabywców oferowany pod numerem „0” zarodek, którego rodzicami są ogier Fajer i klacz Protekcja. Embrion był oferowany do sprzedaży razem z klaczą-surogatką Fortunatką z michałowskiej stadniny.
W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę 1 mln 331 tys. euro. Najwyższą cenę na licytacji - 430 tys. euro - osiągnęła wtedy klacz Adelita z janowskiej stadniny, którą wylicytował nabywca ze Szwajcarii. Za 350 tys. euro sprzedana została siwa 6-letnia klacz El Medida ze stadniny w Michałowie, którą kupił nabywca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast w ramach Summer Sale sprzedano 19 koni za ok. 215 tys. euro.