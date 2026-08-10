Miliardy dla Polski. KE dała zielone światło

RMF24

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o pozytywnej ocenie piątego wniosku Polski o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek opiewa na 7,9 mld euro, czyli około 33 mld zł. Jednym z warunków otrzymania środków było przekazanie nauczycielom bonów na zakup laptopów.

Jak przekazała Komisja Europejska, bony na zakup komputerów przenośnych otrzymało ponad 500 tys. nauczycieli w Polsce. To ponad 65 proc. całej kadry nauczycielskiej.

Nowe tramwaje dla trzech miast

W ramach piątego wniosku o płatność rozliczono również zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy są przekazywane za zrealizowane reformy oraz inwestycje, po spełnieniu uzgodnionych z Komisją Europejską celów i kamieni milowych.

Polska złożyła piąty wniosek o płatność 19 czerwca. Pozytywna ocena Komisji Europejskiej jest kolejnym etapem procedury prowadzącej do wypłaty pieniędzy.

Łącznie Polska ma otrzymać z KPO 54,72 mld euro. Na tę kwotę składa się 25,28 mld euro dotacji oraz 29,44 mld euro preferencyjnych pożyczek.

Termin realizacji Krajowego Planu Odbudowy upływa w 2026 roku.

Czym jest KPO?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program inwestycji i reform finansowany z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – części funduszu NextGenerationEU. Jego celem jest wsparcie gospodarki po pandemii Covid-19 oraz przyspieszenie transformacji energetycznej i cyfrowej.

Pieniądze są wypłacane etapami, po realizacji uzgodnionych z Komisją Europejską tzw. kamieni milowych i celów inwestycyjnych.

Inwestycje objęte KPO muszą zostać wykonane w ograniczonym czasie. Zasadniczo reformy i projekty finansowane z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności powinny zostać zrealizowane do 2026 roku. To oznacza, że instytucje publiczne, samorządy i beneficjenci programów muszą sprawnie podpisywać umowy i kończyć inwestycje.