Tak rekordowych inwestycji na polskiej kolei jeszcze nie było. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują ogromny program inwestycyjny - Krajowy Program Kolejowy o wartości prawie 76 mld zł. Ogromne przedsięwzięcie, które wyrównuje dostępność komunikacyjną w Polsce, zwiększa możliwości sprawnych podróży w miastach i aglomeracjach. KPK tworzy lepsze warunki dla kolejowych przewozów towarowych. Dziesiątki inwestycji na torach realizowane są przy utrzymaniu rozkładu jazdy pociągów pasażerskich i zapewnieniu przewozu towarów. Finansowanie KPK zapewniają znaczące środki z programów UE i budżetu państwa.

PKP Polskie Linie Kolejowe / Materiały prasowe

Krótsze przejazdy koleją w aglomeracjach, więcej miejsc, w których wsiądziemy do pociągu, nowe perony z informacją dla pasażera - to efekty już uzyskane dzięki projektom za setki milionów złotych realizowanych z Krajowego Programu Kolejowego.

Jednym z celów Krajowego Programu Kolejowego jest kolej bardziej dostępna. 18 nowych przystanków w całej Polsce zapewnia od 15 grudnia ub.r. dodatkowy dostęp do kolei. To lokalizacje koło mniejszych miejscowości np. Ustka Uroczysko, czy Radziszów Centrum, ale także miejsca w aglomeracjach, dzięki którym pociąg skraca czas podróży. Z nowego przystanku Mokronos Górny na rogatkach Wrocławia w ok. 11 min dojedziemy pociągiem do centrum - jazda samochodem to ok. 25 min. Podobnie w aglomeracji poznańskiej z przystanku Poznań Pobiedziska do Poznania Głównego pojedziemy w 8 minut a samochodem w ponad 30 min. Nowe obiekty służą podróżnym m.in. na Podlasiu (np. Orzechowicze), Dolnym Śląsku (m.in. Lubin Stadion), Lubelszczyźnie (Lublin Zachodni), Opolszczyźnie (Nysa Wschodnia), w Olsztynie (Olsztyn Śródmieście), w Warszawie.

Tylko w ubiegłym roku PLK udostępniły na modernizowanych liniach ponad 300 komfortowych peronów dostosowanych do obsługi wszystkich podróżnych. Wraz z postępem inwestycji modernizowane są stacje i przystanki np. na liniach Lublin - Warszawa, Kraków - Katowice, Poznań - Szczecin, Kraków - Zakopane, Legnica - Rudna Gwizdanów.

Stacje i przystanki sukcesywnie są dostosowywane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pomagają w tym windy i pochylnie. Dla osób niedowidzących i niewidomych na stacjach dostępne są tablice informacyjne z alfabetem Braille’a. Tylko w tym roku PLK zamontowały 207 wind i pochylni. Ponad 50 stacji zyskało dodatkowe oznakowanie w alfabecie Braille’a.

Kolej wróciła do gry w kolejnych regionach

Efektem projektów KPK są także dobre podróże w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. To dogodna komunikacja Głogowa, przez Legnicę i Lubin do Wrocławia w ok. 1 godz. 30 min. Linia obsługuje połączenia międzyregionalne i międzynarodowe, m.in. do Krakowa, Szczecina, Berlina. Elektryfikacja odcinka Węgliniec - Zgorzelec to dla pasażera w podroży ponad kwadrans zysku. Pociąg jest też konkurencyjnym przewoźnikiem na trasie Opole - Nysa (z krótszym od grudnia o 20 min. przejazdem) oraz Słupsk - Ustka. Sieć kolejowa zapewnia lepsze połączenia, gdyż po kilkunastu latach mogły być przywrócone pociągi na trasie z Leszna do Głogowa. Podobnie będzie m.in. na Podlasiu, gdzie po kilkunastu latach koleją będzie można podróżować na trasie Lewki - Hajnówka. Na Mazowszu pojedziemy pociągiem z Ostrołęki do Chorzeli, natomiast mieszkańcy Dolnego Śląska zyskają regionalne połączenie Wrocław - Świnica - Jedlina Zdrój.

Wygodniej podróżujemy także z nowych, wygodnych peronów m.in. na linii Lublin - Stalowa Wola Rozwadów, Szczytno - Pisz, Szczecinek - Runowo Pomorskie, na trasie ze Skarżyska-Kamiennej do Starachowic czy z Warszawy do Lublina.

W każdym miejscu Polski podróżni zyskali komfortowe warunki obsługi i lepszy dostęp do kolei na nowych i przebudowanych przystankach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zapominają też o przewoźnikach towarowych, to ważny obszar inwestycji. Oddawane są lepiej przygotowane do przewozu ładunków trasy, m.in. na Górnym Śląsku. Modernizowane są linie prowadzące do portów morskich.

Na sieci kolejowej zamontowano setki nowych rozjazdów, a komputery i nowoczesne systemy zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa na kilku tysiącach kilometrów nowych torów. Bezkolizyjne skrzyżowania oraz dodatkowe zabezpieczenia na przejazdach kolejowo - drogowych zwiększają bezpieczeństwo pasażerów pociągów oraz ułatwiają komunikację na drogach.