Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Mikołaj Wild. Prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego odpowie na pytania o inwestycję, którą zarządza. W środę odbyła się wielka konferencja z udziałem premiera, prezydenta i prominentnych polityków, którzy kreślili wielkie plany budowy portu komunikacyjnego na miarę XXI wieku. Przekonywali, że wielkie inwestycje pozwolą polskiej gospodarce wyjść na prostą po kryzysie wywołanym koronawirusem.

Innego zdania jest opozycja - ta przekonuje, że wydatek 100 miliardów złotych na CPK to pieniądze wyrzucone w błoto, a sam Wild zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych za "pilnowanie łąki" w Baranowie, gdzie ma powstać lotnisko. Co na to nasz gość?

