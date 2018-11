Mikołaj Pawlak został wybrany przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Wczoraj sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży zarekomendowały jego kandydaturę, którą wcześniej zgłosił PiS. Pawlak w latach 2005-2016 r. pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 roku jest przedstawicielem Izby Adwokackiej w Łodzi. Od listopada 2011 roku prowadził indywidualną praktykę adwokacką w Łodzi oraz w Aleksandrowie Łódzkim.

Mikołaj Pawlak w Sejmie / Bartłomiej Zborowski / PAP

Mikołaj Pawlak od czerwca 2016 roku jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w MS. W imieniu ministra sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich. Uczestniczył też m.in. w przygotowaniu projektu reformy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Głosowanie ws. wyboru Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, poprzedziła w Sejmie gorąca dyskusja. Toczyła się wokół braku doświadczenia kandydata na Rzecznika Praw Dziecka. Opozycja do ostatniej chwili przed głosowaniem podkreślała, że Mikołaj Pawlak nie spełnia wymogu ustawy pięciu lat pracy z dziećmi, lub na rzecz dzieci.



To już pani w sklepiku szkolnym ma więcej doświadczenia niż wasz kandydat - grzmiała opozycja .



Bez żenady łamiecie prawo. Kandydat - prawnik zgadza się na wybór brew przepisom, a ma dbać o prawa najsłabszych. To skandal - takie głosy padały z ław opozycji.



Sprawozdawca komisji z PiS przekonywała, że Mikołaj Pawlak spełnia wymogi, bo był adwokatem, brał też udział w setkach konferencji . Marszałek Sejmu Marek Kuchciński stwierdził, że nie widzi problemu, bo to kwestia oceny.





W połowie października Sejm wybrał kandydatkę PiS Agnieszkę Dudzińską na Rzecznika Praw Dziecka. Pod koniec października senatorowie nie wyrazili zgody na powołanie Dudzińskiej na RPD. Była to kolejna nieudana próba powołania RPD.



Dudzińska na początku października po raz pierwszy kandydowała na RPD lecz nie uzyskała w Sejmie wymaganej większości głosów. We wrześniu żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Na stanowisko zostali wówczas zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły: PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15. Zgłoszona przez PiS Sabina Lucyna Zalewska złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swą zgodę na kandydowanie.



Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika, marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca. Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 roku. Będzie on pełnił swe obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. Michalak został powołany na ten urząd w 2008 roku.