Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przyjechał do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie będzie rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Amerykański polityk zastępuje Donalda Trumpa, który miał wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent USA w ostatniej chwili odwołał wizytę, ze względu na potężny huragan Dorian.

Na wstępie rozmów Andrzej Duda powiedział, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa, który przełożył swoją wizytę w Polsce w związku z nadchodzącym nad Florydę huraganem Dorian, była dla niego "oczywistym wyborem".

Jestem niezwykle wdzięczny, że w tym ekspresowym tempie, wobec nowej sytuacji pan wiceprezydent razem ze swoją małżonką przybył do Polski, że pan wiceprezydent reprezentował wczoraj Stany Zjednoczone, żeby była to reprezentacja na najwyższym możliwym w tym momencie poziomie, jestem za to ogromnie wdzięczny - powiedział prezydent.

Duda wyraził też radość z poniedziałkowego spotkania i możliwości dyskusji na temat spraw, które w obszarze współpracy między Polską a USA są kwestiami najistotniejszymi. Cieszę się, że są nasi współpracownicy, od kilku dni dyskutujemy te ważne kwestie, były już wcześniej spotkania z panem ambasadorem Boltonem, pan minister Naimski też spotkania odbywał w związku z kwestiami energetycznymi, będziemy to dzisiaj kontynuowali i kolejny etap polsko-amerykańskich spotkań dzisiaj odbędziemy. Cieszę się z tego ogromnie - oświadczył.

Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze w tym roku kontynuować te dyskusje i realizować naszą współpracę. Liczymy na to, że mimo wszystko będzie taka możliwość, żeby pan prezydent Donald Trump odwiedził Polskę jeszcze w tym roku oficjalnie. Wiem, że są takie plany i mam nadzieję, że uda się je zrealizować - dodał prezydent.

W spotkaniach uczestniczą m.in. minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i ambasador USA Georgette Mosbacher.

Wiceprezydent USA Mike Pence spotka się też dzisiaj z premierem Mateuszem Morawieckim.



Wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych towarzyszy małżonka Karen Pence. Po ceremonii powitania odbędą się rozmowy obu par prezydenckich, a następnie spotkanie "w cztery oczy" Pence'a i Dudy. Po nich do negocjacji pod przewodnictwem Dudy i Pence'a usiądą obie delegacje. Następnie prezydent Duda i wiceprezydent USA spotkają się z mediami.

Mike Pence o 10:15 przyjechał na spotkanie z Andrzejem Dudą. Będą rozmawiali m.in. o gospodarce i współpracy energetycznej.

To druga wizyta Pence'a w Polsce w tym roku. W lutym uczestniczył on we współorganizowanej przez USA i Polskę konferencji ministerialnej na temat Bliskiego Wschodu.