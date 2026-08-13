Mieszkańcy wschodniej Polski tym razem zostaną powiadomieni o zagrożeniu. Ustalenia RMF FM

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, w razie kolejnej takie sytuacji - stanowiącej ewentualne niebezpieczeństwo - mieszkańcy wschodniej Polski otrzymają informacje o zagrożeniu SMS-em. Pierwsza wiadomość zostanie wysłana w momencie, gdy zachodnia część Ukrainy zostanie zaatakowana przez Rosję a nasze wojsko poderwie myśliwce do monitorowania sytuacji. Wówczas pojawi się komunikat: „Zachowaj ostrożność”.
Drugi SMS pojawi się wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. W przypadku, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleci zbłąkany dron lub rakieta. Oprócz uruchomienia syren alarmowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyślę także wiadomości SMS o treści „szukaj schronienia”. Będzie też trzecia wiadomość o zakończeniu działań wojskowych i odwołaniu alarmu.
Reporter RMF FM Kacper Wróblewski ustalił w MSWiA, że taka wiadomość zostanie wysłana bez względu na to, czy jakiś obiekt wleci w polską przestrzeń powietrzną czy też nie.