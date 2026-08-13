RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Mieszkańcy wschodniej Polski tym razem zostaną powiadomieni o zagrożeniu. Ustalenia RMF FM

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (13:43)

Przy następnym, ewentualnym zagrożeniu, mieszkańcy wschodniej Polski otrzymają informacje o zagrożeniu SMS-em - dowiedział się w MSWiA dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Dwa tygodnie temu w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie spadł rosyjski pocisk. Wówczas nie we wszystkich powiatach zawyły syreny, a mieszkańcy nie otrzymali informacji z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Mieszkańcy wschodniej Polski tym razem zostaną powiadomieni o zagrożeniu. Ustalenia RMF FM
Służby w miejscu upadku obiektu w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia. Najprawdopodobniej był to rosyjski pocisk balistyczny CH101 (Fot. Wojtek Jargiło) /PAP

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, w razie kolejnej takie sytuacji - stanowiącej ewentualne niebezpieczeństwo - mieszkańcy wschodniej Polski otrzymają informacje o zagrożeniu SMS-em. Pierwsza wiadomość zostanie wysłana w momencie, gdy zachodnia część Ukrainy zostanie zaatakowana przez Rosję a nasze wojsko poderwie myśliwce do monitorowania sytuacji. Wówczas pojawi się komunikat: Zachowaj ostrożność

Drugi SMS pojawi się wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. W przypadku, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleci zbłąkany dron lub rakieta. Oprócz uruchomienia syren alarmowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyślę także wiadomości SMS o treści „szukaj schronienia”. Będzie też trzecia wiadomość o zakończeniu działań wojskowych i odwołaniu alarmu. 

Reporter RMF FM Kacper Wróblewski ustalił w MSWiA, że taka wiadomość zostanie wysłana bez względu na to, czy jakiś obiekt wleci w polską przestrzeń powietrzną czy też nie. 


Źródło: RMF24
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: