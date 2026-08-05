Międzynarodowy gang rozbity. CBŚP i czeska policja uderzają w pseudokibiców

RMF24

To była jedna z największych akcji antynarkotykowych ostatnich lat. Wspólne działania polskich i czeskich służb doprowadziły do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskami pseudokibiców. Zatrzymano 24 osoby, zabezpieczono setki kilogramów narkotyków i sterydów oraz zlikwidowano nielegalne laboratorium w Belgii. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej przeprowadzili szeroko zakrojoną operację wymierzoną w gang narkotykowy działający na terenie Polski, Czech i Belgii. Grupa przestępcza, wywodząca się ze środowisk pseudokibiców polskich i czeskich klubów sportowych, od marca 2024 roku zajmowała się produkcją, przemytem oraz dystrybucją znacznych ilości narkotyków i sterydów anaboliczno-androgennych.

Zatrzymania

W trakcie wspólnej akcji zatrzymano łącznie 24 osoby – 11 w Polsce i 13 w Czechach. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się kokaina, alfa-PVP, mefedron, klefedron oraz ogromne ilości środków anabolicznych.

Wartość przechwyconych narkotyków i sterydów oszacowano na co najmniej 3 miliony złotych. Największym sukcesem było zlikwidowanie nielegalnego laboratorium klefedronu w Belgii, gdzie funkcjonariusze zabezpieczyli aż 167 kg gotowego narkotyku o wartości blisko 1,2 mln zł.

Według ustaleń członkowie czeskiej grupy dostarczali do Polski hurtowe ilości marihuany i kokainy. W zamian nabywali przede wszystkim amfetaminę, mefedron oraz środki anaboliczne.

Zarzuty, areszty i groźba wieloletnich wyroków

Członkom rozbitej grupy przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępczości narkotykowej oraz prania pieniędzy. Wobec 9 osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane czyny grozi im nawet do 20 lat więzienia.

W Czechach ośmiu zatrzymanym grozi do 18 lat pozbawienia wolności, a pozostałym pięciu – do 5 lat.

Śledztwo prowadzone jest w ramach międzynarodowego zespołu JIT, w skład którego weszli funkcjonariusze CBŚP, Straży Granicznej oraz czeskiej policji antynarkotykowej. Kluczowe wsparcie zapewniła Polska Agencja Antydopingowa POLADA, która udostępniła wiedzę ekspercką w zakresie nielegalnego obrotu środkami anabolicznymi.