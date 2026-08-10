Michał Wiśniewski znów stanie przed sądem? Chodzi o sprawę pożyczki

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Prokuratura chce, by lider zespołu Ich Troje Michał Wiśniewski ponownie stanął przed sądem w związku z pożyczką zaciągniętą w SKOK Wołomin. Do Sądu Najwyższego trafiła kasacja od wyroku uniewinniającego artystę w tej sprawie.

Lider zespołu Ich Troje był oskarżony o zaciągnięcie w 2006 r. 2,8 mln zł pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Sąd Apelacyjny w Warszawie pod koniec maja prawomocnie uniewinnił Michała Wiśniewskiego (zgodził się na podawanie nazwiska) w tej sprawie.

Wcześniej Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał, że piosenkarz jest winny zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 1,5 roku więzienia, grzywnę w wysokości 80 tys. zł i nakazał pokrycie kosztów procesowych.

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała, że wniosła do Sądu Najwyższego, za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Warszawie kasację od tego wyroku. „Oskarżyciel publiczny wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania” - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Marzena Kiełek-Łopińska.

Prokurator zarzucił Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie m.in. naruszenie swobodnej oceny dowodów, które polegało na całkowicie dowolnej, jednostronnej i wybiórczej ocenie zgromadzonego materiału dowodowego.

Sąd II instancji bezkrytycznie uwzględnił wyłącznie okoliczności przemawiające na korzyść Michała W., całkowicie pomijając przy tym zasady logiki oraz wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego - zaznaczyła prokuratura w komunikacie.

Dlaczego sprawa pożyczki trafiła do sądu?

Zdaniem śledczych w celu uzyskania pożyczki piosenkarz przedłożył on nierzetelne dokumenty, w których poświadczył nieprawdę co do wysokości dochodów. Zadeklarował, że uzyskiwał miesięcznie 125 tys. zł.

Weryfikacja przeprowadzona w urzędach skarbowych oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wykazała, że oskarżony nie osiągał wykazanych dochodów. Ponadto analiza akt upadłościowych ujawniła, że Michał W. już w 2005 r. posiadał zajęcia komornicze rachunków bankowych i miał pełną świadomość postępującego zadłużenia - podała prokuratura.

Według śledczych środki z pożyczki zostały w znacznej części przeznaczone na bieżące potrzeby Wiśniewskiego, a nie na deklarowany cel inwestycyjny.

„Wątpliwości oskarżyciela wzbudził również rzeczywisty zamiar spłaty zobowiązania – oskarżony spłacił osobiście jedynie część należności, natomiast pozostałe wpłaty były regulowane przez osoby trzecie, w tym z funduszy pochodzących z kolejnych zobowiązań kredytowych również zaciągniętych w SKOK w Wołominie” - poinformowała prokuratura.