Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Michał Laskowski. Sędziego i rzecznika Sądu Najwyższego zapytamy o dzisiejsze powołanie przez prezydenta nowych sędziów izb SN. Andrzej Duda postanowił nie czekać do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, zignorował też zabezpieczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co na to sędziowie już orzekający w Sądzie Najwyższym? Czy uznają decyzję prezydenta w tej sprawie?

