Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Michał Dworczyk. Szefa kancelarii premiera zapytamy o zdjęcie części koronawirusowych obostrzeń, na które zdecydował się rząd. 6 maja mają zostać otwarte żłobki i przedszkola. Tę decyzję skrytykowali samorządowcy twierdzący, że nie są w stanie tak szybko przygotować tych placówek tak, by dzieci, rodzice i opiekunowie byli bezpieczni. Co na to rząd?

