Co najmniej 12 lat więzienia grozi 29-latkowi, zatrzymanemu w niedzielę w Gdańsku. Według śledczych, zabił on swoją partnerkę ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna usłyszał już zarzut.

Podejrzany o zabójstwo mężczyzna podczas doprowadzenia do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście. / Marcin Gadomski / PAP

Do zabójstwa 25-letniej kobiety doszło w niedzielę przed południem w domu przy ul. Zielony Trójkąt w Gdańsku.



Przeprowadzona sekcja zwłok potwierdziła wcześniejsze, nieoficjalne ustalenia RMF FM dotyczące wyjątkowej brutalności zabójcy.

Badanie wykazało, że 25-letnia kobieta otrzymała kilkadziesiąt ciosów, w większości w okolice twarzy, szyi i głowy - przekazał naszemu dziennikarzowi Kubie Kałudze Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Ciosy zadawane były z bardzo dużą siłą, trzema nożami. Dwa z nich wciąż tkwiły w ciele ofiary, gdy została znaleziona - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa.

Kobieta otrzymała wiele ran i cierpiała, zanim zabójca zadał jej śmiertelny cios. W tym czasie w mieszkaniu była dwójka jej małych dzieci, najstarsze miało 4 lata.

Śledczy będą wnioskować o tymczasowe aresztowanie 29-latka. Został on już przebadany przez lekarzy i może przebywać w areszcie. Mężczyźnie pobrano także krew do badań, bo według wstępnych informacji policji mógł on być pod wpływem środków odurzających.

29-letniemu podejrzanemu grozi co najmniej 12 lat do 25 lat więzienia lub nawet dożywocie.

Mężczyzna nie był ojcem dzieci, które w trakcie tragedii przebywały w domu. 1,5- i 4-latek są pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. O ich dalszym losie będzie decydował sąd.

