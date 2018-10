Dramatyczne wydarzenia w komendzie policji w podkarpackim Sanoku. Funkcjonariusze negocjują z człowiekiem, który wszedł do budynku, trzymając w ręce - jak twierdzi - granat. Nie wiadomo, jakie są motywy jego działania.

Do komendy w Sanoku zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że znalazł granat. Ten granat trzymał w ręce. Policjanci prosili, aby ten przedmiot odłożył, ale nie chce tego zrobić, w związku z czym policjanci wszczęli wszelkie procedury bezpieczeństwa - relacjonował w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Bartosz Wilk.

Jak zaznaczył, "w tej chwili trwa wyjaśnianie, co to za przedmiot rzeczywiście jest, czy jest on groźny, i trwają negocjacje, rozmowy z tym mężczyzną".

Motywy działania mężczyzny nie są znane. Jak jednak powiedział nam Bartosz Wilk, "nie było żadnych gróźb ze strony tego mężczyzny".

Wyjaśniamy, o co chodzi i co to za przedmiot - podsumował policjant.

