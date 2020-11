Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek na jednym ze skrzyżowań o ruchu okrężnym w Szczawnie-Zdroju - informują policjanci. Rozpoczęło się od niegroźnie wyglądającej kolizji, a mogło zakończyć poważnym wypadkiem drogowym.

Policjanci zatrzymali 79-latkowi prawo jazdy / Policja /

We wtorek w Szczawnie-Zdroju na jednym ze skrzyżowań o ruchu okrężnym 79-letni mężczyzna najpierw nie udzielił pierwszeństwa kierowcy, który już był na rondzie, a potem "był bliski potrącenia pieszej". Ostatecznie po staranowaniu ogrodzenia wjechał na teren budowy obwodnicy.



"Policjanci ruchu drogowego, którzy po godzinie 10 przybyli na miejsce kolizji drogowej, nie kryli swojego zaskoczenia ze zniszczeń jakich dokonał sprawca zdarzenia. Z ich ustaleń wynikało, że 79-letni mieszkaniec naszego miasta po dojechania do ronda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 43-letniej wałbrzyszance, która wjechała już swoim pojazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Niestety chwilę później mężczyzna zamiast wcisnąć pedał hamulca, wcisnął pedał gazu i gwałtownie ruszył samochodem, a to już mogło zakończyć się tragedią. Kierujący był bliski potrącenia idącej chodnikiem kobiety, następnie staranował ogrodzenie i wjechał na teren budowy obwodnicy. 79-latek swój pojazd zatrzymał ostatecznie dopiero po kilkudziesięciu metrach dalszej jazdy" - informuje policja.



Mężczyzna pomylił gaz z hamulcem. Wjechał na teren budowy Policja /

Kierowca stwierdził, że 43-latka "chciała go zepchnąć z jezdni". Policjanci nie ukarali go mandatem, sporządzili natomiast dokumentację do wniosku o ukaranie mężczyzny. Zatrzymali również 79-latkowi prawo jazdy.