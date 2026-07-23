MEN wstrzymuje likwidację domów wczasów dziecięcych

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Minister edukacji Barbara Nowacka wstrzymała decyzję o likwidacji domów wczasów dziecięcych (DWD) – przekazała w czwartek rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca. Wcześniej resort planował, by placówki przestały działać od 1 stycznia 2027 r., a ich zadania przejęły bursy.

Domy wczasów dziecięcych powstały po II wojnie światowej z myślą o dzieciach z terenów o niekorzystnych warunkach środowiskowych. Początkowo organizowały wielotygodniowe turnusy zdrowotne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, m.in. wadami postawy czy chorobami układu oddechowego. Obecnie ich działalność koncentruje się głównie na krótkich programach edukacyjnych, profilaktycznych i integracyjnych, połączonych z wypoczynkiem.

MEN uzasadniało planowaną likwidację tym, że placówki jedynie wspierają proces nauczania, ale nie prowadzą go w pełnym zakresie. Resort wskazywał również, że obecnie funkcjonują inne formy wsparcia dla dzieci, w tym sanatoria, szpitale uzdrowiskowe oraz programy finansujące wyjazdy. Argumentowano także, że zainteresowanie prowadzeniem DWD jest niewielkie.

Likwidacja domów wczasów dziecięcych. Lubnauer: Bazę należy wykorzystać Czy po sprzeciwie dyrektorów, pracowników i części rodziców Ministerstwo Edukacji zmieni decyzję w sprawie domów wczasów dziecięcych? Czy placówki znikną z systemu oświaty, czy jednak resort zdecyduje się na ich przekształcenie? Gościem Piotra…

Przeciwko zmianom protestowały m.in. nauczycielskie związki zawodowe oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Podkreślano m.in., że DWD pełnią inną funkcję niż bursy i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem szkół oraz rodziców. Zwracano także uwagę, że na bruk trafiliby pracownicy domów, gdy mają one zakontraktowane pobyty nawet na dwa lata do przodu.

W Polsce działa obecnie 24 DWD – 10 publicznych i 14 niepublicznych. W placówkach zatrudnionych jest ponad 290 pracowników.