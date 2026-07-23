MEN wstrzymuje likwidację domów wczasów dziecięcych

Domy wczasów dziecięcych powstały po II wojnie światowej z myślą o dzieciach z terenów o niekorzystnych warunkach środowiskowych. Początkowo organizowały wielotygodniowe turnusy zdrowotne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, m.in. wadami postawy czy chorobami układu oddechowego. Obecnie ich działalność koncentruje się głównie na krótkich programach edukacyjnych, profilaktycznych i integracyjnych, połączonych z wypoczynkiem.
MEN uzasadniało planowaną likwidację tym, że placówki jedynie wspierają proces nauczania, ale nie prowadzą go w pełnym zakresie. Resort wskazywał również, że obecnie funkcjonują inne formy wsparcia dla dzieci, w tym sanatoria, szpitale uzdrowiskowe oraz programy finansujące wyjazdy. Argumentowano także, że zainteresowanie prowadzeniem DWD jest niewielkie.
Przeciwko zmianom protestowały m.in. nauczycielskie związki zawodowe oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Podkreślano m.in., że DWD pełnią inną funkcję niż bursy i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem szkół oraz rodziców. Zwracano także uwagę, że na bruk trafiliby pracownicy domów, gdy mają one zakontraktowane pobyty nawet na dwa lata do przodu.
W Polsce działa obecnie 24 DWD – 10 publicznych i 14 niepublicznych. W placówkach zatrudnionych jest ponad 290 pracowników.