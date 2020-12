Zbliżająca się Gwiazdka to najlepszy czas, aby podarować swojemu dziecku wymarzony od dawna prezent. Nie wiesz jeszcze, co to mogłoby być? Poniżej zamieściliśmy kilka propozycji, które powinny spodobać się Tobie i dziecku. W Media Expert znajdziesz tysiące inspiracji, które pozwolą obdarować pociechę.

/ Materiały prasowe

Klasyka, czyli klocki Lego!

Klocki Lego zna chyba każdy. Ilość zestawów i serii dostępnych w sklepach jest ogromna! Popularny i lubiany jest zestaw LEGO Minecraft Przygoda na statku pirackim. To wspaniały pomysł, aby rozwijać kreatywność młodego człowieka. Klocki umożliwią Wam wspólnie zbudować okazały statek i umieścić w nim figurki piratów! Taki prezent pozwala spędzić wiele czasu z dzieckiem, a to właśnie Twoje towarzystwo jest najpiękniejszym darem, jakie może ono otrzymać. Statek posiada działające armaty z wystrzeliwanymi pociskami! To dopiero będzie zabawa! Opisywany zestaw posiada aż 386 elementów. Jeśli Twoje dziecko jest fanem Harry’ego Pottera, powinieneś wybrać LEGO Harry Potter Wierzba bijąca z Hogwartu. Zestaw posiada aż 6 figurek i umożliwia zbudować słynny samochodów ojca Rona. Wierzbę wyposażono w funkcję obracania gałęzi, co bardzo podnosi realizm zabawy. Co więcej, można zbudować także część zamku Hogwart razem z dormitorium i gabinetem profesora czarnej magii - Snape’a.

Gra znana i uwielbiana na całym globie!

Dzięki grze The Sims 4 Gra PC Twoje dziecko może stworzyć wirtualną wersję siebie, swojej rodziny, przyjaciół oraz osadzić się w dowolnej rzeczywistości. Simsy pozwalają graczowi decydować o charakterze postaci, ich zainteresowaniach i zawodzie. Kreatywność pobudza możliwość budowania budynków oraz ich urządzania. W czwartej odsłonie seii użytkownik może przemieszczać się między różnymi, ciekawymi lokalizacjami, a niesamowita oprawa graficzna zachwyca detalami krajobrazów. The Sims 4 to idealny sposób na urozmaicenie czasu wolnego Twojego dziecka.

/ Materiały prasowe

Tablet, smartfon, a może hulajnoga?

Wśród prezentów pod choinką dla Twojego dziecka nie może zabraknąć urządzeń elektronicznych. Do nauki i zabawy przyda się tablet Huawei MatePad T8 z wbudowaną pamięcią 16 gigabajtów i bezprzewodowym połączeniem Wi-Fi. To poręczny gadżet, który idealnie sprawdzi się jako pomoc w szkole czy nauce w domu. Duży wyświetlacz charakteryzuje się wysoką ostrością i świetnym kontrastem. Co ważne, chroni oczy przed emisją niebieskiego światła, które jest szkodliwe szczególnie dla młodych ludzi. Pojemny akumulator umożliwia wielogodzinną pracę, oglądanie filmów i seriali oraz obsługę gier online. MatePad T8 posiada także funkcję ochrony rodzicielskiej, dzięki której możesz być spokojny o bezpieczeństwo malucha. Smartfon Samsung Galaxy A31 4/64 GB SM-A315 pozwoli utrzymać stały kontakt z dzieckiem. Model ten posiada znakomity aparat, który umożliwia zrobienie cudnych zdjęć i świetnej jakości filmów. Funkcja szybkiego ładowania umożliwia naładowanie baterii, która wyczerpała się na przykład po graniu w gry. Telefon można zabezpieczyć czytnikiem linii papilarnych, który znajduje się na ekranie urządzenia.

