"Życie jest zbyt krótkie, aby tracić czas na tęsknotę za wyjątkową osobą, która jest daleko. Jest także zbyt krótkie, aby za każdym razem podróżować do tego samego miejsca". Rusza kampania Lufthansy, która zachęca pary do wspólnych podróży i wspólnego zwiedzania.

Zamiast kolejny raz jechać do miasta ukochanej/ ukochanego, warto wybrać się w nowe, nieznane miejsce - zachęca na swoich stronach Lufthansa i proponuje, by na miejsce spotkania wybrać miasto leżące w połowie drogi do bliskiej osoby.

Na https://www.lufthansameethalfway.com/pl można bowiem dokładnie wytyczyć środek odległości dzielącej bliskich sobie ludzi i znaleźć w pobliżu miasto, do którego Lufthansa oferuje połączenia.

Co więcej, Lufthansa zorganizowała konkurs, w którym można wygrać bilety dla 2 osób. Jeden z Polski (z jednego z 9 lotnisk w naszym kraju), drugi - z innego miasta na świecie, w ramach siatki połączeń Lufthansy.

Zabawa trwa od 19 września do 9 października 2018 r.

Spotkajcie się w połowie drogi i odkryjcie razem coś nowego!