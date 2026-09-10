Matura poprawkowa 2026 – tego dnia poznasz wyniki. Gdzie je sprawdzić?

Już w piątek 11 września maturzyści, którzy przystąpili 24 sierpnia do matury poprawkowej, poznają wyniki egzaminu. Chodzi o tych, jak podaje CKE, którzy w maju przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, i w konsekwencji mieli prawo do sierpniowej poprawki.
11 września to również termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach przez ich szkoły.
Jak sprawdzić wyniki matury poprawkowej?
Wyniki matury poprawkowej będzie można sprawdzić online od godz. 8:30. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni wyniki poprawkowego egzaminu w serwisie ziu.gov.pl. Do zalogowania potrzebne będą dane przekazane wcześniej przez dyrektora szkoły.
W systemie zdający zobaczą wyniki z egzaminu poprawkowego oraz informację o uzyskaniu świadectwa dojrzałości. W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się ze szkołą. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ok. godz. 8:30 strona zapewne będzie przeciążona, więc wyniki mogą ładować się nieco dłużej.
Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę?
Żeby zdać maturę w terminie głównym – majowym – uczniowie musieli przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dodatkowo obowiązkowe były dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego. Każdy maturzysta musiał również wybrać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, choć w tym przypadku nie obowiązywał żaden próg zaliczeniowy.
Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, konieczne było zdobycie minimum 30 procent punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego – zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Dotyczy to egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.