Matura poprawkowa 2026 – tego dnia poznasz wyniki. Gdzie je sprawdzić?

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W piątek, 11 września 2026 roku, o godzinie 8:30 zostaną ogłoszone wyniki matur poprawkowych 2026. Prawo do sierpniowej poprawki po niezdanym majowym egzaminie uzyskało 57,8 tys. maturzystów. Centralna Komisja Egzaminacyjna informowała, że deklarację przystąpienia do matury poprawkowej złożyło natomiast 49,9 tys. osób. Gdzie i jak sprawdzić wyniki?

Już w piątek 11 września maturzyści, którzy przystąpili 24 sierpnia do matury poprawkowej, poznają wyniki egzaminu. Chodzi o tych, jak podaje CKE, którzy w maju przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, i w konsekwencji mieli prawo do sierpniowej poprawki.

11 września to również termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach przez ich szkoły.

Jak sprawdzić wyniki matury poprawkowej?

Wyniki matury poprawkowej będzie można sprawdzić online od godz. 8:30. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni wyniki poprawkowego egzaminu w serwisie ziu.gov.pl. Do zalogowania potrzebne będą dane przekazane wcześniej przez dyrektora szkoły.

W systemie zdający zobaczą wyniki z egzaminu poprawkowego oraz informację o uzyskaniu świadectwa dojrzałości. W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się ze szkołą. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ok. godz. 8:30 strona zapewne będzie przeciążona, więc wyniki mogą ładować się nieco dłużej.

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę?

Żeby zdać maturę w terminie głównym – majowym – uczniowie musieli przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dodatkowo obowiązkowe były dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego. Każdy maturzysta musiał również wybrać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, choć w tym przypadku nie obowiązywał żaden próg zaliczeniowy.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, konieczne było zdobycie minimum 30 procent punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego – zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Dotyczy to egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.