Czwartek jest drugim dniem maturalnego maratonu. Dziś czas na matematykę. Egzamin ruszył o godzinie 9. Tuż po jego zakończeniu na naszych stronach w sieci oraz w mediach społecznościowych znajdziecie zarówno arkusze CKE, jak i rozwiązania.

Maturzyści na egzaminie maturalnym z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Maturzyści mają za sobą już pierwszy egzamin - pisemny na poziomie podstawowym z języka polskiego.

Jak wygląda matura z matematyki?

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym (zdawanej jako przedmiot obowiązkowy) trwa 170 minut.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała zbiór tablic i wzorów matematycznych, z których mogą korzystać uczniowie podczas wykonywania poszczególnych zadań. Zwykle wręczane są egzaminowanym jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu.

Matura 2022, matematyka poziom podstawowy. Arkusze CKE i odpowiedzi

Po zakończeniu egzaminu i po tym, jak CKE przekaże arkusze z tegorocznej matury (po godz. 14), opublikujemy je na naszej stronie. Chwilę potem na naszych profilach w mediach społecznościowych (Facebook i You Tube) oraz na naszej stronie rozpoczniemy transmisję, podczas której na bieżąco będziecie mogli sprawdzić rozwiązania poszczególnych zadań. Oczywiście odpowiedzi z matury z matematyki na poziomie podstawowym znajdziecie także w formie zdjęć. Zadania z tegorocznych egzaminów specjalnie dla Was rozwiąże matematyk z wieloletnim stażem Tomasz Wierzchowski z liceum w Węgorzewie.

W piątek - język obcy

Trzecim obowiązkowym przedmiotem dla każdego maturzysty jest język obcy na poziomie podstawowym. Większość uczniów zdecydowała się pisać sprawdzian z języka angielskiego. Ten odbędzie się w piątek.

Wszyscy maturzyści muszą także przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Kiedy wyniki?

Na wyniki matur trzeba będzie poczekać do 5 lipca 2022 roku.

Uczniowie, którzy zdawali maturę w terminie poprawkowym, wyniki otrzymają września 2022 roku.