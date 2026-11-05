Matecki alarmuje o niemieckich żołnierzach w Polsce. Ambasada RFN tłumaczy, co tu robią

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Miguel Berger, ambasador RFN w Polsce, opublikował oświadczenie w związku z falą komentarzy, jaką wywołały zdjęcia i nagrania pojazdów niemieckiej armii, a także żołnierzy nad Wisłą. Swoje oburzenie pokazywał w sieci choćby poseł Dariusz Matecki. „Każda dezinformacja sugerująca zaangażowanie Niemiec w sprawy wewnętrzne Polski lub insynuująca wykorzystywanie sojuszników do własnych celów zostanie stanowczo odrzucona” - podkreślono w stanowisku niemieckiej ambasady.

W dokumencie czytamy, że obecnie we wszystkich zagranicznych placówkach niemieckiej dyplomacji obchodzone są uroczystości z okazji 71. rocznicy powstania Bundeswehry, również w Polsce. W ramach tego wydarzenia prezentowana jest wystawa poświęcona 70. rocznicy powstania sił powietrznych. „Organizacja tych uroczystości w Polsce nie jest przypadkowa, lecz stanowi wyraz uznania w związku z uznaniem dla kluczowej roli Polski na wschodniej flance NATO” – podkreślono.

Zdaniem dyplomatów, obecność niemieckich sił podkreśla też „głębokie partnerstwo dwustronne, wspólną architekturę bezpieczeństwa oraz wspólne zadania w ramach NATO”. Dodali, że Niemcy stoją po stronie Polski.

Air Policing, Patrioty i „Tarcza Wschód”

Wskazano też, że Polska i Niemcy nieustannie współpracują ze sobą wojskowo. Świadczy o tym choćby udział Niemców w misji Air Policing w Malborku i Mińsku Mazowieckim, gdzie wysłane zostały Eurofightery. Berlin udostępnił też kontyngenty systemów Patriot w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. Ambasada zaznaczyła, że niemieccy inżynierowie ponadto mają wspierać budowę „Tarczy Wschód”.

„Ambasada Niemiec wyraźnie podkreśla, że obecna obecność ma charakter wyłącznie uroczysty i koordynacyjny w ramach wspomnianych uroczystości. Każda dezinformacja sugerująca zaangażowanie Niemiec w sprawy wewnętrzne Polski lub insynuująca wykorzystywanie sojuszników do własnych celów zostanie stanowczo odrzucona” – napisano.

Dyplomaci wskazali, że Polska i Niemcy pozostają najbliższymi partnerami w czasach, gdy solidarność i przejrzystość między sojusznikami jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

„Wczoraj niemieckich żołnierzy w mundurach spotkałem pod polskim Sejmem”

Od kilku dni część internautów, w tym polityków, publikuje materiały utrzymane w alarmującym tonie odnoszące się do obecności niemieckiej armii w Polsce. Jedną z takich osób jest Dariusz Matecki. Poseł opublikował film, na którym pokazuje swoją rozmowę z niemieckimi żołnierzami spotkanymi „pod Sejmem”. Tu warto jednak podkreślić, że Sejm znajduje się 450 metrów od ambasady RFN.

Na nagraniu Matecki stwierdza, że u osób, które wiedzą, że Niemcy wymordowali 6 milionów Polaków, widok niemieckiego munduru musi budzić „obrzydzenie”. Słyszymy też, jak pyta żołnierzy RFN, co robią w Warszawie. Żołnierz odparł, że są w Polsce z powodu wystawy - chodziło o wystawę z okazji jubileuszu powstania sił powietrznych. Matecki już bez udziału wojskowych pytał o to, kiedy Niemcy oddadzą zgrabione Polsce dzieła kultury i kiedy zapłacą reparacje - skoro przyjeżdżają tutaj na wystawę.

Uważam, że Niemcy, dopóki nie rozliczą się z przeszłością, nie zapłacą za swoje zbrodnie, nie mogą się nazywać cywilizowanym narodem. A z całą pewnością nie byli, nie są i – dopóki nie rozliczą się z przeszłością – nie będą przyjaciółmi Polski – deklarował. Stwierdził też, że otrzymuje z całego kraju nagrania pokazujące wozy Bundeswehry.

„Co tu się dzieje” – pytał też poseł Marek Jakubiak, komentując środowy wypadek trzech ciężarówek niemieckiej armii i wskazując, że „nawet w Warszawie widać już umundurowanych żołnierzy niemieckich”. „Proszę o informację o ruchach wojsk niemieckich na terytorium Polski macie taki obowiązek Władysławie Kosiniaku-Kamyszu i Wasze straszenia nie mają z tym nic wspólnego” – napisał poseł.

Później oświadczenie w sprawie wypadku na A4 wydała Żandarmeria Wojskowa. Ono jednak nie uspokoiło posła, który domaga się wyjaśnienia kwestii, dlaczego ŻW nie eskortowała Niemców.