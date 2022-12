Co zrobić, gdy mamy objawy infekcji i nie możemy umówić się do lekarza? Duże miasta to miejsca, gdzie osoby z objawami infekcji najdłużej, bo nawet kilka dni, muszą obecnie czekać na wizytę u lekarza rodzinnego. To wniosek z danych Kolegium Lekarzy Rodzinnych.