Masz krótką chwilę na reakcję. To warto mieć w plecaku ewakuacyjnym

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W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia liczy się każda sekunda. Sprawdź, jak się zachować w przypadku ewakuacji i co zabrać ze sobą. Na te podstawowe zasady warto zwrócić uwagę, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i bliskim.

Co powinno się znaleźć w plecaku ewakuacyjnym?/zdjęcie ilustracyjne/fot. Wojciech Olkusnik

Co powinno się znaleźć w plecaku ewakuacyjnym?/zdjęcie ilustracyjne/fot. Wojciech Olkusnik / East News

Natychmiastowa reakcja na zagrożenie

Niebezpieczeństwo może pojawić się niespodziewanie – pożar, wyciek gazu, powódź czy inne sytuacje kryzysowe wymagają szybkiej i zdecydowanej reakcji. Jeśli władze lub służby ratownicze ogłoszą konieczność ewakuacji, kluczowe jest bezwzględne podporządkowanie się wydanym poleceniom.

Informacje na temat dalszych działań będą na bieżąco przekazywane za pośrednictwem oficjalnych stron rządowych, Alertów RCB, Regionalnego Systemu Ostrzegania czy mediów.

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Przygotowania przed opuszczeniem domu

Przed opuszczeniem mieszkania warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie lokalu. Należy zamknąć wszystkie okna, zakręcić dopływ wody, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić wszelkie źródła ognia: piec, kominek czy kuchenkę.

Kolejnym krokiem jest odpowiednie ubranie – strój powinien być dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. Warto także zadbać o to, by dzieci miały przy sobie dane kontaktowe do opiekunów i niezbędne informacje medyczne.

Plecak ewakuacyjny – co powinien zawierać?

Czasem na spakowanie się jest tylko krótka chwila. Właśnie dlatego każdy członek rodziny, nawet dzieci, powinien mieć przygotowany własny plecak ewakuacyjny. Taki zestaw powinien zawierać:

butelkowaną wodę oraz filtry lub tabletki do jej uzdatniania;

apteczkę, leki osobiste, środki higieniczne i dezynfekujące;

dokumenty i ich kopie na pendrivie, gotówkę w różnych nominałach;

latarkę, radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon, powerbank, ładowarkę, zapasowe baterie;

scyzoryk lub multitool, zapalniczkę, worki na śmieci, drukowane mapy;

żywność wysokoodżywczą gotową do spożycia, np. batony energetyczne, suszone owoce czy bakalie;

ważny drobiazg osobisty, np. zdjęcie lub pamiątkę rodzinną;

ubranie dostosowane do pogody, odzież przeciwdeszczową, śpiwór, karimatę i folię termiczną;

alternatywne środki łączności, takie jak krótkofalówki.

Pamiętaj o tym w sytuacji kryzysowej

Warto upewnić się, czy sąsiedzi wiedzą o ogłoszonym alarmie, a osobom z niepełnosprawnością, starszym lub z innymi szczególnymi potrzebami należy w miarę możliwości udzielić wsparcia. Wspólna pomoc może okazać się kluczowa w trudnej sytuacji.

Podczas ewakuacji należy korzystać z wyznaczonych tras i zorganizowanego transportu, jeśli jest on dostępny. Można także udać się pieszo do wskazanego przez służby miejsca. Jeśli poruszasz się samochodem, pamiętaj, by nie blokować dróg ewakuacyjnych.

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W przypadku korzystania z pomocy nieznanych osób nie przekazuj im swoich dokumentów. Dla bezpieczeństwa zawsze informuj bliskich o swoich planach, aktualnym położeniu i numerze rejestracyjnym pojazdu, którym się przemieszczasz.

Zwierzęta domowe również wymagają opieki w trakcie ewakuacji. Jeśli ich zabranie nie jest możliwe, trzeba je odpowiednio zabezpieczyć, zapewnić wodę i pożywienie na czas nieobecności.

Komunikacja z bliskimi

W sytuacji kryzysowej niezwykle ważny jest kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Powiadom ich o ewakuacji, wyjaśnij, dokąd się udajesz i jakim środkiem transportu. Dzięki temu będą mogli monitorować Twoje bezpieczeństwo i ewentualnie pomóc w razie komplikacji.

Szybka, rozsądna i dobrze zorganizowana ewakuacja może uratować życie. Kluczowe jest wcześniejsze przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, znajomość procedur oraz współpraca ze służbami i innymi osobami. Przestrzeganie podstawowych zasad zwiększa szanse na bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca i zmniejsza ryzyko podczas sytuacji kryzysowej.

Źródło: Poradnik bezpieczeństwa, gov.pl