Czekają nas marznące opady - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert dotyczy województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. "Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź" - podało IMGW na Twitterze. Synoptycy informują, że lokalnie na zachodzie, północnym-wschodzie i południowym wschodzie będzie padał śnieg. Śliskie drogi czekają nas na Podlasiu, w Warmińsko-Mazurskiem i w Śląskiem.

Na drogach będzie ślisko! / Jan Niedziałek / PAP

IMGW wydało nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów dla woj. lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź - podało na Twitterze.



O godz. 15 najchłodniej było dziś na północnym-wschodzie kraju. Na stacji synoptycznej w Białymstoku termometry pokazały -14,7 stopnia Celsjusza.



Według prognoz IMGW w poniedziałek zachmurzenie jest umiarkowane i duże z rozpogodzeniami, szczególnie na wschodzie.

Miejscami mogą występować opady śniegu.

Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwy jest również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -14 st. C na północnym wschodzie, około -10 st. C w centrum, do 0 st. C na krańcach zachodnich.

Na drogach będzie ślisko

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na sieci dróg krajowych pracują 174 pojazdy do zimowego utrzymania - poinformowała po południu GDDKIA.

Śliskich nawierzchni jezdni kierowcy mogą się dziś spodziewać w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz śląskim.



Złe warunki drogowe na Podlasiu:



DK64 na odcinku Łomża - Jeżewo Stare,





DK63 na odcinku Wincenta - Kisielnica,



DK16 na odcinku Augustów do granicy,





DK8 na odcinku Suwałki do granicy.





Złe warunki drogowe w Warmińsko-Mazurskiem:

DK16 na odcinku Ełk - Mrągowo,





DK63 na odcinku Orzysz - Giżycko





Złe warunki drogowe w Śląskiem:

DK11 na odcinku Tarnowskie Góry - Sieraków Śląski,





DK46 na odcinku Częstochowa - Gwoździany.





Uwaga na obfite opady śniegu na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.